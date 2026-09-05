Putin’den Kiev için geçici ateşkes kararı: Tarih ve süre belli oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gece yarısından itibaren 3 gün süreyle Kiev’e yönelik saldırıların durdurulması yönünde Rus ordusuna talimat verdiğini açıkladı.

Peskov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümü için görevlendirdiği özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova’daki temaslarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Peskov ayrıca iki ABD’li temsilcinin Putin tarafından kabul edileceğini duyurdu.

ABD'Lİ TEMSİLCİLER MOSKOVA'DA

Witkoff ve Kushner’ın, Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün Moskova’ya ulaştığı bildirildi. ABD’li temsilcilerin Rusya’daki görüşmelerinin ardından Kiev’e geçerek Ukrayna tarafıyla temaslarda bulunması bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın geçici ateşkes konusunda Rus tarafını bilgilendirdiğini aktarırken, Putin’in de bu gelişmenin ardından Rus ordusuna Kiev’e yönelik saldırıların üç gün boyunca durdurulması talimatını verdiğini söyledi.

UKRAYNA'DAN DA BENZER KARAR

Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna ordusuna 6-8 Eylül tarihleri arasında, gece yarısından itibaren Rusya’ya yönelik saldırıları durdurma talimatı verildiği öne sürüldü.

Böylece hem Moskova hem de Kiev tarafında kısa süreli saldırıların durdurulmasına yönelik adım atıldığı bildirilirken, gelişme ABD’li temsilcilerin iki başkentte gerçekleştireceği temaslar öncesinde savaşın seyrini değiştirebilecek diplomatik bir girişim olarak değerlendiriliyor. (AA)