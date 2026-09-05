Savaşın kaderini değiştirecek ziyaret! Trump'ın temsilcileri Moskova ve Kiev yolunda

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ı önce Moskova’ya, ardından Kiev’e gönderiyor. İki ismin hafta sonu gerçekleştireceği temaslarda Washington’ın taraflara yeni bir barış planı sunması bekleniyor.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Witkoff ve Kushner, cumartesi ve pazar günlerini Moskova’da Rus yetkililerle görüşerek geçirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ABD’li temsilcilerin pazar günü Ukrayna’ya geçeceğini açıkladı. Böylece Washington’ın uzun süredir sonuçlandırmaya çalıştığı diplomatik girişim yeniden hareketlenmiş olacak.

TRUMP'TAN DOĞRULAMA GELDİ

Trump da temsilcilerinin Kiev ve Moskova’ya savaşın sona erdirilmesine yönelik bir öneri götüreceğini doğruladı. ABD Başkanı, planın Ukrayna’nın topraklarından taviz vermesini içerip içermediği yönündeki soruya ise ayrıntı vermekten kaçınarak, “Barış için bir fikrimiz var” dedi.

DETAYLAR AÇIKLANMADI

Washington’ın yeni girişiminin en kritik başlıklarından birinin toprak meselesi olması beklenirken, Trump yönetimi planın ayrıntılarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Witkoff ve Kushner’ın hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın kabul edebileceği bir formül üzerinde temas yürütmesi bekleniyor.

Zelenski ise diplomatik trafiğe ilişkin mesajında, ABD’li temsilcilerle yapılacak görüşmelerden somut sonuç çıkmasını istediklerini belirtti. Ukrayna lideri, “Bu savaşı sona erdirecek gerçek seçenekler aramamız gerekiyor” diyerek Washington’ın getireceği önerinin önemine dikkat çekti.

SALDIRALARA ARA VERİLECEK

Kiev yönetimi, ABD temsilcilerinin Moskova’daki görüşmeleri sırasında Rusya’ya yönelik saldırı gerçekleştirmeyeceğini de açıkladı. Zelenski, aynı tutumun Rusya tarafından da sergilenmesini istedi. Ukrayna lideri, Witkoff ve Kushner’ın Moskova’dan hangi mesajlarla döneceğini yakından takip edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin daha olumlu bir tablo çizdi. Putin, ABD ve Çin dahil bazı ülkelerin olası bir barış anlaşmasını desteklemeye hazır olduğunu belirterek, “Bir şans var mı? Bana göre evet, var” ifadelerini kullandı.

Ancak diplomasi masasındaki hareketlilik, savaşın sahadaki seyrini henüz değiştirmiş değil. Rusya, Kiev’de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) karargahını hedef alırken, taraflar arasındaki saldırılar devam ediyor. Bu durum, Washington’ın yeni girişiminin hem Moskova hem de Kiev açısından ne ölçüde karşılık bulacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğine işaret ediyor.