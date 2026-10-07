Protestolar büyüyor! Liseli genci boğmaya çalıştığı öne sürülen polise "cinayete teşebbüs" soruşturması

Fransa'da ülke geneline yayılan lise eylemleri, Belfort'ta yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandıran polis müdahalesiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"CİNAYETE TEŞEBBÜS" SUÇLAMASI YAPILDI

Olay, 2 Ekim'de Belfort'taki Gustave Courbet Lisesi çevresinde meydana geldi. Protestolar sırasında görev yapan sivil polis, 17 yaşındaki bir öğrenciyi Savoureuse Nehri yakınında yakaladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde polis ile öğrencinin nehir içinde boğuştuğu görülürken, bazı görüntülerde öğrencinin yüzünün suya yakın olduğu anlar dikkat çekti.

Görüntülerin ardından polis memurunun öğrencinin başını suya bastırarak boğmaya çalıştığı yönünde suçlamalar gündeme geldi. Öğrencinin avukatı Arié Alimi de müvekkilinin başının polis tarafından suyun altında tutulduğunu savundu. Öğrenci bunun üzerine polis ve hiyerarşisi hakkında “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

DOSYA BAŞKA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Vesoul Cumhuriyet Savcısı Arnaud Grécourt, bugün yaptığı açıklamada suç duyurusunun ardından “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturmanın tarafsız yürütülmesi amacıyla dosya Belfort'tan Vesoul Savcılığına gönderildi. Savcılık, bunun soruşturulan kişinin ilgili mahkeme ve savcılık görevlileriyle olağan çalışma ilişkisi bulunması halinde uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

Dosyanın soruşturma ayağı ise Ulusal Polis Genel Müfettişliği'ne (IGPN) devredildi. Böylece Fransız kamuoyunda “polisin polisi” olarak bilinen kurum, bir polis memurunun gözaltı sırasında orantısız güç kullanıp kullanmadığını ve öğrencinin iddia ettiği eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştıracak.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Olayın en dikkat çeken unsuru, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler oldu. Görüntülerde sivil polis ile öğrencinin nehir içinde mücadele ettiği ve ardından polisin genci kıyıya çıkardığı görüldü.

Ancak Fransız basınında yapılan görüntü incelemelerinde, çekimin uzaktan olması ve tarafların bir bölümünün bitki örtüsünün arkasında kalması nedeniyle öğrencinin başının gerçekten suyun altında olup olmadığının görüntülerden kesin biçimde tespit edilemediği belirtildi.

Belfort Savcılığı da daha önce öğrencinin boğulmaya çalışıldığı iddiasını reddetmişti. Savcılığın açıklamasına göre polis, öğrenciyi nehirden çıkararak kıyıda kelepçeledi. Ancak öğrencinin avukatı bu anlatıma itiraz ederek müvekkilinin başının suyun altında tutulduğunu savundu.

POLİS DE AYNI OLAYIN ARDINDAN DÖVÜLDÜ

Belfort'taki olayın bir başka boyutunda ise aynı polis memuru, öğrenciyi yakalamasının ardından başka gençlerin saldırısına uğradı. 59 yaşındaki sivil polis yere düşürülerek darbedildi. Olayla bağlantılı 15 ve 17 yaşındaki iki öğrenci daha sonra “ağırlaştırılmış şiddet” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. 17 yaşındaki öğrenci tutuklanırken, 15 yaşındaki öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IGPN'nin yürüteceği soruşturma, görüntüler, tanık ifadeleri ve diğer deliller üzerinden polis müdahalesinin nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmaya çalışacak.