Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" satışa çıkıyor

Galler Prensesi Diana'nın kraliyet protokolünü delen ve pop kültürde geniş yankı uyandıran "intikam elbisesi" olarak bilinen kıyafeti, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez satışa çıkıyor.

LONDRA'DA SERGİLENECEK

Yunan tasarımcı Christina Stambolian imzalı dikkat çekici elbise, bu ay Londra'da sergilenecek. Elbise daha sonra sırasıyla Hong Kong ve Cenevre'ye gidecek, ardından New York'a ulaşacak. Elbisenin 9 Aralık'ta düzenlenecek açık artırmada 300 bin dolara kadar satılması bekleniyor.

29 HAZİRAN 1994'TE GİYİLDİ

Diana, siyah elbiseyi 29 Haziran 1994'te giydi. O gün, dönemin eşi ve şimdiki Kral III. Charles, ITN belgeselinde sadakatsizlik yaptığını itiraf etmişti. Bu açıklama günler önce İngiliz basınına sızdırılmıştı ve belgesel ülke genelinde 13 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

"İNTİKAM ELBİSESİ" ADI VERİLDİ

Diana, Londra'daki Serpentine Gallery'de düzenlenen bir davete, kendisine "intikam elbisesi" adı verilen o kadar etkileyici bir elbiseyle katılmayı seçti.