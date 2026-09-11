Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" satışa çıkıyor

Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" satışa çıkıyor

Galler Prensesi Diana'nın 1994'te giydiği ve "intikam elbisesi" olarak anılan siyah elbise, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez satışa çıkıyor. Elbisenin 9 Aralık'ta New York'ta 300 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" satışa çıkıyor

Galler Prensesi Diana'nın kraliyet protokolünü delen ve pop kültürde geniş yankı uyandıran "intikam elbisesi" olarak bilinen kıyafeti, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez satışa çıkıyor.

LONDRA'DA SERGİLENECEK

Yunan tasarımcı Christina Stambolian imzalı dikkat çekici elbise, bu ay Londra'da sergilenecek. Elbise daha sonra sırasıyla Hong Kong ve Cenevre'ye gidecek, ardından New York'a ulaşacak. Elbisenin 9 Aralık'ta düzenlenecek açık artırmada 300 bin dolara kadar satılması bekleniyor.

29 HAZİRAN 1994'TE GİYİLDİ

Diana, siyah elbiseyi 29 Haziran 1994'te giydi. O gün, dönemin eşi ve şimdiki Kral III. Charles, ITN belgeselinde sadakatsizlik yaptığını itiraf etmişti. Bu açıklama günler önce İngiliz basınına sızdırılmıştı ve belgesel ülke genelinde 13 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğününden kalma nadir şampanya açık artırmadaPrenses Diana ve Prens Charles’ın düğününden kalma nadir şampanya açık artırmada

"İNTİKAM ELBİSESİ" ADI VERİLDİ

Diana, Londra'daki Serpentine Gallery'de düzenlenen bir davete, kendisine "intikam elbisesi" adı verilen o kadar etkileyici bir elbiseyle katılmayı seçti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İngiltere
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro