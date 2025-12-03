Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğününden kalma nadir şampanya açık artırmada

AFP'nin haberine göre, bir uzman şampanyanın "mükemmel içilebilir" olduğunu ve hem şarap severlerin hem de kraliyet eşyalarına meraklı koleksiyoncuların ilgisini çekebileceğini söylüyor.

NADİR ŞAMPANYA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ:

Bruun Rasmussen'in şarap müdürü Thomas Rosendahl Andersen, hafif sararmış etiketiyle etkileyici şişeyi sunarken, "Bu şampanyadan yalnızca 12 adet 2.2 litrelik magnum var ve bu da onlardan biri" diyor.

Andersen, 4 Aralık'ta halka tanıtılmadan önce evin mahzeninde saklanan şişenin hem şarap severlere hem de kraliyet eşyalarına meraklı koleksiyonculara hitap edebileceğini söyledi. "Koleksiyonunda bu şişeyi bulundurmaktan keyif alan klasik bir şarap koleksiyoncusunun yanı sıra, Prenses Diana veya İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili eşyalara meraklı bir koleksiyoncu da olabilir"

Lady Diana'nın doğum yılı olan 1961 yılından kalma şampanya, 29 Temmuz 1981'de Prens Charles ile olan düğününde kullanılmak üzere şişeden çıkarılıp etiketlenmiş ve bu düğün dünya çapında yüz milyonlarca televizyon izleyicisinin ilgisini çekmiştir.

Magnum'un şu anki sahibi, isminin açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu, şişeyi bizzat Londralı bir satıcıdan satın almıştı. 2004 yılında, magnum şampanya İngiltere'deki bir müzayedede alıcı bulamamıştı. Dört yıl sonra, Heritage Auctions o döneme ait bir magnumu yaklaşık 12.000 dolara sattı. Bruun Rasmussen müzayedesi, 11 Aralık'ta Kopenhag'ın bir banliyösünde düzenlenecek.