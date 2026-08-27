Paket paket alıyorduk, zehirli çıktı: En popüler markada bile var!

Mutfakların vazgeçilmezi, hızlı ve pratik sofraların kurtarıcısı olan makarna dev bir sağlık riskini barındırıyor olabilir. Süpermarket raflarından evlere giren dünyaca ünlü markaların ürünlerinde, vücutta birikerek kansere yol açabilen zehirli kadmiyum maddesi saptandı.

Avrupa'da satılan ve Türkiye dahil birçok ülkede rafları süsleyen 18 paket penne ile 18 paket spagetti makarna paketi laboratuvarda mercek altına alındı. Fransız tüketici savunma dergisi 60 Millions de Consommateurs tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçları endişe yarattı.

Test edilen 36 farklı üründen sadece Marque Repère ve U markalarının glutensiz penne çeşitlerinde kadmiyum izine rastlanmadı.

HERKESİN EVİNDEKİ O MARKA ZEHİR ORANINDA REKOR KIRDI

En yüksek zehirli metal oranları ise Türkiye'de de yaygın olarak tüketilen Barilla markasının tam buğday ürünlerinde ölçüldü.

Markanın tam buğday spagettisinde kilogram başına 0,071 mg seviyesine kadar ulaşan kadmiyum değeri kaydedildi. Buna karşın aynı markanın glutensiz ve proteinli ürünlerinde ağır metal seviyesi en alt sınırlarda kaldı.

VÜCUTTAN ATILMASI İMKANSIZA YAKIN

Araştırmayı yürüten derginin genel yayın yönetmeni Sylvie Metzelard, tehlikenin boyutunu dikkat çeken sözlerle aktardı. Kadmiyum maddesinin bünyeden atılmasının son derece zor olduğunu belirten Metzelard, ağır metalin zamanla özellikle böbreklerde biriktiğini vurguladı. Yayın yönetmeni, kamu otoritelerinin bu durumu görmezden gelmeyi bırakması gerektiğini ifade etti.

Topraktan buğdaya sızan ağır metalin 0,18 mg/kg olan azami yasal sınırı aşmadığı bildirilse de düzenli tüketimde ciddi birikim riski oluşturduğu kaydedildi. Yapılan hesaplamalara göre 40 kg ağırlığındaki bir çocuğun haftada 5 porsiyon makarna yemesi durumunda, vücudun tolere edebileceği haftalık limitin 5'te 1'inden fazlasını yalnızca bu gıdadan aldığı ortaya çıktı.

Kadmiyumun insan üremesine zarar veren, hücre genetiğini bozan ve kanserojen etkiye sahip bir ağır metal olduğu biliniyor.