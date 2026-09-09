Netanyahu Suriye'deki İsrail birliklerini ziyaret etti: Buradan Akdeniz'e kadar kontrol altında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile işgal altındaki Suriye topraklarında bulunan Şeyh Dağı’ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti.

Netanyahu, ziyaret sırasında çekilen video mesajında İsrail'in bölgedeki kontrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, “Hermon Dağı’ndan Yermuk Nehri’ne ve buradan Akdeniz’e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz” ifadelerini kullanarak bölgede yapılması gereken daha fazla iş olduğunu söyledi.

SURİYE’DEN NETANYAHU’YA TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Suriye topraklarına girişini ve Şeyh Dağı’ndaki ziyaretini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu’nun İsrail kontrolündeki Suriye topraklarına girişinin “provokatif bir adım” olduğu belirtildi. Ziyaretin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin devam etmesinin bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından “tehlikeli bir tırmanış” olduğu ifade edilen açıklamada, yaşananlardan İsrail’in sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Suriye ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve etkili ülkelere İsrail’in saldırılarını durdurmak ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönülmesini sağlamak için harekete geçme çağrısında bulundu.

ŞEYH DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye’nin Kuneytra ilinde, Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli noktalarından biri olarak görülüyor.

Suriye-İsrail temas hattına yakın olan bölge, askeri ve güvenlik açısından kritik bir konuma sahip.

İsrail, Şeyh Dağı’nın bazı bölümlerini 1967’den bu yana kontrolü altında tutuyor.