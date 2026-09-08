Dışişleri Bakanlığı’ndan Batı Şeria açıklaması: 12 ülkenin kararını destekliyoruz

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ambargoları desteklediğini yazılı şekilde açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımların “memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği” belirtildi.

“YASA DIŞI YERLEŞİMLER FİLİSTİN DEVLETİ’NİN VARLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Açıklamada, İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerinin yoğunlaştığı ifade edildi.

Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin sistematik bir işgal politikasına dönüştüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yerleşimlerin Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder hale geldiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi diğer üyelerinin de benzer adımlar atmasını beklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birçok konuşmasında İsrail'in bir dünya sorunu haline geldiğini ve ülkelerin ortak yaptırım ve ambargolarla karşısında durulabileceğini vurgulamıştı.