İsrail'e 12 ülkeden ambargo kararı! Yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticareti yasaklanacak

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesine yönelik uluslararası tepki yeni bir boyuta taşındı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretini kısıtlamak için ulusal düzeyde adımlar atacaklarını açıkladı. Karar, özellikle yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistinlilere yönelik artan yerleşimci şiddetine karşı koordineli bir baskı girişimi olarak öne çıkıyor.

İngiltere'nin açıkladığı paket ise yalnızca ürün ticaretiyle sınırlı değil. Londra, yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı bazı hizmetlere yönelik kısıtlamaların yanı sıra yerleşimlerin inşası, finansmanı ve tanıtımına ilişkin faaliyetleri de hedeflemeyi planlıyor. İngiliz hükümeti, özellikle Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı koparabileceği belirtilen E1 yerleşim projesinin, gelecekte kurulması öngörülen Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit ettiği görüşünde.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SERT TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise açıklamalarında çok daha sert bir dil kullandı. Miliband, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilerin yerleşimci şiddeti ve zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya kaldığını belirterek bu durumu “etnik temizlik” olarak nitelendirdi. İngiliz hükümeti ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin hukuka aykırı olduğu yönündeki tutumunu resmen daha açık biçimde ortaya koydu.

BOYKOT İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI KAPSIYOR

Fransa da İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yasak getireceğini duyururken, Kanada'nın da benzer yönde hareket etmesiyle Batı Şeria konusunda İsrail'e yönelik uluslararası baskının yeni bir aşamaya geçtiği değerlendirmeleri yapıldı. Ancak söz konusu kararlar İsrail'in tamamından ithalata yönelik bir boykot değil; doğrudan işgal altındaki topraklardaki yerleşim faaliyetlerini hedefliyor.

Ambargo kapsamında:

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların İngiltere’ye ithalatı yasaklanacak.

Yerleşimlere inşaat, finansman ve benzeri hizmetler sağlayan kişi ve şirketlere yaptırım uygulanacak.

İngiltere’de yasa dışı yerleşimlerdeki gayrimenkullerin reklamının yapılması yasaklanacak.

Yerleşimci şiddetini teşvik etmekle suçlanan bazı kişilere bireysel yaptırımlar getirilecek.

İşgalin sürdürülmesine maddi katkı sağlayabilecek silahlar ve diğer ürünlere yönelik ihracat lisansları verilmeyecek.

İSRAİL VE ABD'DEN ELEŞTİRİ

Kararlara İsrail'den ise sert tepki geldi. İsrailli yetkililer yaptırımları ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirirken, Washington'dan da İngiltere'nin hamlesine yönelik eleştiriler yükseldi. Böylece Batı Şeria'daki yerleşim politikası, İsrail ile Batılı müttefikleri arasındaki diplomatik gerilimin en önemli başlıklarından biri haline geldi.