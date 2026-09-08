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Halk TV Dünya İngiltere'den İsrail'e yasa dışı yerleşimci yaptırımı: Londra bugün duyuracak

İngiltere'den İsrail'e yasa dışı yerleşimci yaptırımı: Londra bugün duyuracak

İngiltere'nin, salı günü itibarıyla İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde üretilen ürünlere ticaret yasağı getirmesi bekleniyor.

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İngiltere'den İsrail'e yasa dışı yerleşimci yaptırımı: Londra bugün duyuracak

New York Times gazetesinin haberine göre, İngiltere hükümeti salı günü itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlere yönelik ticaret yasağı uygulamaya hazırlanıyor. Amerikan gazetesi, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu adımların "işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini hedef alan kapsamlı ekonomik kısıtlamalar" içerdiğini belirtti.

TİCARET YASAĞI VE ŞİRKET YAPTIRIMLARI

Haberde, alınması beklenen tedbirlerin ticaret yasağının yanı sıra yerleşimlerdeki inşaat faaliyetlerine destek sağlayan şirketlere yönelik yaptırımları da kapsayacağı ifade edildi.

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BATI ŞERİA'DAKİ YASA DIŞI YERLEŞİMLER HEDEFTE

İngiltere'nin bu adımı, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail'in yine Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ekonomik baskıyı artıracak. Yetkililer, yeni yaptırımların ayrıntılarının yarın yapılacak resmi açıklamayla netleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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