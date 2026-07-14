Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumud Filosu davasında önemli bir yargı kararı alındı. Mahkeme heyeti, davanın sanıkları arasında yer alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Dava kapsamında Netanyahu ile birlikte yargılanan sanıklar hakkında, uluslararası hukuk ve Türk Ceza Kanunu kapsamında çeşitli ağır suçlamalar yöneltildi. İddianamede, "insanlığa karşı suç" ve "soykırım suçu" başta olmak üzere "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "kaçırılması veya alıkonulması" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açıldığı belirtiliyor.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde verdiği ara kararla, Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Karar, sanığın yargılamaya katılımının sağlanmasına yönelik adımlar kapsamında alınırken, dosyadaki yargı süreci İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.