Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trump'a şikayet etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Trump, Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında Netanyahu'yu bilgilendirirken, Netanyahu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindeki isimlerin İsrail'in varlığına yönelik açıklamalarının "ciddiyetini" gündeme getirdi.

ERDOĞAN'I TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Netanyahu, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerinin İsrail Devleti'nin varlığına yönelik açıklamalarının "ciddiyetine" dikkat çekti. İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail'in sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin korunmasının gerekliliğini de vurguladı.

KÖRFEZ'DEKİ AMERİKAN HAMLELERİ

Açıklamaya göre, Başkan Trump görüşme sırasında İsrail Başbakanı'na Körfez bölgesindeki son Amerikan gelişmeleri hakkında bilgi verdi. İki liderin bölgedeki güvenlik dinamiklerini ve ortak çıkarları ele aldığı belirtiliyor.

KOORDİNASYONUN DEVAMI

İki liderin, bölgedeki gelişmeler karşısında ortak bir duruş sergileme ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Görüşmenin, son dönemde Ortadoğu'da artan gerilim ve bölgesel güvenlik meseleleri ışığında gerçekleştiği belirtiliyor.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Tel Aviv yönetimi tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında devam eden iletişim kapsamında ikili bu akşam bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmede, iki ülke arasında farklı alanlardaki koordinasyonun devam ettirilmesinde anlaşıldı.

Başkan Trump, Başbakanı Körfez'deki ABD'yle ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Başbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yetkililerinin İsrail'in varlığına yönelik açıklamalarının ciddiyetini Başkan Trump'a bildirdi."