NATO zirvesi sonrası Kuzey Kore resti çekti! "Barış değil, savaş hazırlığı yapıyorlar"

Kuzey Kore, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Batılı ülkelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Devlet haber ajansı KCNA aracılığıyla yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD öncülüğündeki ittifakın askeri kutuplaşmayı artırdığı ve küresel silahlanma yarışını hızlandırdığı öne sürüldü.

Pyongyang yönetimi, NATO liderlerinin zirvede Kuzey Kore'nin "meşru egemenlik haklarını kullanmasını" güvenlik tehdidi olarak göstermesine tepki gösterdi. Açıklamada, ittifakın savunma harcamalarını artırması ve Asya-Pasifik'teki ortaklarıyla askeri iş birliğini genişletmesinin bölgesel gerilimi tırmandırdığı, bloklar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirdiği savunuldu.

"SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Ankara'daki zirvede müttefik ülkeler, toplam değeri 50 milyar doları aşan askeri tedarik ve savunma sanayi anlaşmalarını duyurmuştu. Zirve kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da NATO ülkeleriyle özellikle ileri teknoloji, araştırma-geliştirme çalışmaları ve silah sistemlerinin ortak üretimi alanlarında iş birliğini büyütmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore ise bu gelişmelerin NATO'nun Avrupa ve Asya-Pasifik'te barış ve istikrarı sağlama amacından uzaklaştığını ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ittifakın güvenliği sağlamak yerine kendi jeopolitik çıkarlarını öncelediği, bunun da savaş ve çatışma riskini artırdığı iddia edildi.

"NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Pyongyang ayrıca Batılı ülkelerin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan vazgeçirmeye yönelik girişimlerinin artık "geri döndürülemez şekilde sona erdiğini" savundu. Açıklamada, nükleer silahsızlanma çağrılarının öncelikle ABD'nin güvenlik şemsiyesi altındaki Güney Kore ve Japonya'nın olası nükleer silah edinme girişimlerine ile NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemelerine katılan ülkelerin nükleer kapasitesine yönelmesi gerektiği öne sürüldü.

Öte yandan KCNA'nın cuma günü yayımladığı ayrı bir haberde, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığını hem nicelik hem de teknoloji açısından geliştirme kararı aldığı bildirildi. Haberde, lider Kim Jong Un'un ordunun modernizasyonunu hızlandırma talimatlarının bu stratejinin temelini oluşturduğu ve ülkenin askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.