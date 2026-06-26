Gerilimi artıran adım! Kim Jong Un'un yeni nesil silahları sahaya indi

Kuzey Kore’de devlet medyası KCNA tarafından aktarılan bilgilere göre, ülke lideri Kim Jong Un, son dönemde geliştirilen çeşitli askeri sistemlerin test sürecini yerinde takip etti. Denemelerde özellikle çok namlulu roket sistemleri, taktik amaçlı füze teknolojileri ve modernize edilmiş obüslerin sahadaki performansı değerlendirildi.

Yetkililerin açıklamasına göre 240 milimetrelik 24 namlulu yeni roketatar sistemi, daha uzun menzil ve artırılmış isabet kabiliyetiyle öne çıkıyor. Sistemlerin yaklaşık 90 kilometreye kadar etkili olduğu ve hedefleme teknolojilerinin geliştirildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, taktik balistik füze başlıkları ile birlikte 155 milimetrelik kundağı motorlu topçu sistemlerinin de testlerde kullanıldığı bildirildi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Pyongyang yönetimi, bu yeni askeri kapasitenin ülkenin savunma doktrininde önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirterek, olası tehditlere karşı “çok daha güçlü ve caydırıcı” bir yapı hedeflendiğini vurguladı. Açıklamalarda, kritik altyapıları hedef alabilecek yeni nesil savaş başlıkları üzerinde de çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Kim Jong Un’un, testler sırasında yaptığı değerlendirmede ülkesinin hiçbir dış baskı karşısında geri adım atmayacağını ifade ettiği ve “caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarılması” gerektiğini söylediği aktarıldı.

SAVUNMA YATIRIMLARI ARTIYOR

Uluslararası yaptırımlar altında bulunan Kuzey Kore’nin, tüm baskılara rağmen silah programını genişletmeye devam etmesi ise küresel güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda. Ülke yönetimi ise savunma yatırımlarını artırarak “daha güçlü bir ordu” hedefini sürdüreceğini yineliyor.