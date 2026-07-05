NATO Zirvesi öncesi başkentte olağanüstü güvenlik! 56 bin güvenlik personeli sahaya iniyor

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleriyle adeta koruma kalkanı altına alındı. 32 üye ülkenin devlet başkanları ve 100 bakanın katılacağı kritik organizasyon öncesinde başkent genelinde polis ve jandarma ekipleri yoğun denetim faaliyetlerine başladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHADA

Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan plan kapsamında Ankara'da yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Bu sayının 49 binini polis, 7 binini ise jandarma personeli oluşturacak. Güvenlik güçleri, zirve boyunca kentin farklı noktalarında koordineli şekilde çalışmalarını sürdürecek.

Alınan tedbirler yalnızca asayiş uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Trafik düzenlemelerinden terörle mücadele faaliyetlerine, istihbarat çalışmalarından özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin görevlerine kadar birçok birim ortak hareket edecek. Havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili güvenlik birimleri de oluşturulan plan doğrultusunda sahada aktif olarak yer alacak.

UYGULAMA BAŞLADI

Bu kapsamda Ankara'nın önemli ulaşım güzergâhlarından Mevlana Bulvarı'nda geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Denetim noktasında araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Araçlarda bulunan yolcuların kimlikleri incelenirken, gerekli görülen durumlarda üst araması da yapıldı.

Ekipler, yalnızca kimlik ve belge kontrolüyle yetinmedi. Araçların iç bölümleri ile bagajları da ayrıntılı şekilde incelenerek olası güvenlik risklerine karşı kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

Yetkililer, NATO Zirvesi süresince başkent genelindeki güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. Polis ekipleri, hem trafik akışının düzenli şekilde sağlanması hem de kamu düzeninin korunması amacıyla Ankara'nın birçok noktasında denetimlerini sürdürecek. Böylece zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması hedefleniyor. (DHA)