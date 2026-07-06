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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın başlayacak kritik zirve için Ankara'ya ulaştı. Rutte, Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

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ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da - Resim : 2

Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Görüşmede zirvenin gündemindeki başlıklar, Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi ve savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin ele alınacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YAYINLAMIŞTI

Rutte, zirve öncesinde yayımladığı görüntülü mesajda, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor." ifadelerini kullanmış, Ankara'da yapılacak toplantıların NATO açısından kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

ZİRVE YARIN SAVUNMA SANAYİ FORUMU İLE BAŞLAYACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek zirve, Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Forumun açılış konuşmasını Rutte yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla oturumlar gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri; savunma harcamalarının artırılması, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Ukrayna'ya verilecek destek, savunma üretimi ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararları masaya yatıracak.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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