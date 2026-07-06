Ankara ziyareti öncesi Rutte'den mesaj! NATO Zirvesi'nin en önemli başlıklarını sıraladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ittifakın resmi hesabından X sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan görüntülü mesajında zirvenin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'deki NATO Karargâhı'ndaki ofisinden konuşan Rutte, Ankara yolculuğu öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMASI ANA GÜNDEM KONUSU

İki gün sürecek Ankara Zirvesi'nin ağırlıklı olarak somut sonuçlar üretmeye odaklanacağını vurgulayan Rutte, geçen yıl Lahey'de alınan kararların artık uygulanma aşamasına geçmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, bunun en önemli ayağını savunma harcamalarının oluşturduğunu belirterek, NATO üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşılan yüzde 5'lik savunma harcaması hedefine ulaşabilmeleri için güvenilir ulusal harcama planlarının zirvede ayrıntılı biçimde ele alınacağını ifade etti.

Savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artırılması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren NATO Genel Sekreteri, bu alandaki ilerlemenin ittifakın caydırıcılığı açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.

UKRAYNA MESAJI

Mesajında Ukrayna'daki savaşa da değinen Rutte, Kiev yönetiminin hem sahadaki mücadeleyi sürdürebilmesi hem de ileride başlayabilecek olası barış müzakerelerine güçlü bir konumda girebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmasının önemini vurguladı.

"Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor." diyen Rutte, açıklamasını "Ben de şimdi ayrılıyorum ve Ankara'da görüşmek üzere." sözleriyle tamamladı.