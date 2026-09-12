Müşteri kılığında bankaya girdi! Çalışanların yüzüne biber atıp paralarla kaçtı

Hindistan’ın Nagpur kentinde bir bankada yaşanan soygun girişimi, kullanılan yöntem ve olayın dakikalar içinde tersine dönmesiyle gündeme geldi. 28 yaşındaki Suraj Bhojraj Borkar, müşteri görüntüsü vererek girdiği State Bank of India’nın Sakkardara bölgesindeki şubesinde çalışanları etkisiz hale getirmek için biber tozuna başvurdu.

Olayın, banka personelinin ATM’den nakit çekerek şubeye döndüğü sırada gerçekleştiği belirtildi. Üzerinde kurta bulunan ve yüzünün bir bölümünü beyaz bir bezle kapatan Borkar, çalışanların yanına yaklaşmasının ardından aniden ellerindeki biber tozunu yüzlerine doğru savurdu. Yaşanan panik sırasında çalışanların görüşünü kaybetmesinden yararlanan şüpheli, içinde 4,53 lakh rupi, yani yaklaşık 4 bin 200 dolar bulunan para çantasını kaparak bankadan çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Soygun anları bankanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çalışanların arkasından yaklaşarak biber tozunu savurduğu ve oluşan kargaşanın ardından para çantasını alıp kaçtığı görüldü. Görüntülerin soruşturmada önemli delil olarak kullanıldığı ve olayın ardından sosyal medyada da hızla yayıldığı bildirildi.

30 DAKİKADA YAKALANDI

Ancak Borkar’ın kaçışı beklediğinden çok daha kısa sürdü. Saldırının etkisini atlatan banka çalışanları alarma geçerek şüphelinin peşinden koştu. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri ve suçla mücadele birimleri de kovalamacaya dahil oldu. Şüpheli, bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kıstırıldı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra yakalandı.

Polis ekiplerinin Borkar’ın üzerinde yaptığı aramada çalınan paranın tamamı bulundu. Böylece banka herhangi bir maddi kayba uğramadan para geri alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis tarafından yapılan açıklamalarda Borkar’ın Nagpur kırsalındaki Tatoli bölgesinden olduğu ve işsiz olduğu aktarılırken, soruşturmanın bu durumun soygunun motivasyonuyla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Soruşturmanın bir diğer başlığı ise soygunun önceden planlanıp planlanmadığı oldu. Polis, Borkar’ın banka personelinin nakit taşıdığı zamanı önceden takip edip etmediğini ve olayda herhangi bir yardımcısının bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Borkar hakkında soruşturma başlatılırken, banka çevresindeki güvenlik önlemlerinin de yeniden değerlendirileceği bildirildi. Böylece silah ya da başka bir saldırı aracı kullanmadan, yalnızca biber tozuyla gerçekleştirilen soygun girişimi, şüphelinin parayla kaçmasından yaklaşık yarım saat sonra sona erdi.