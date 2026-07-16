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Halk TV Türkiye İnternetten 'soygun nasıl yapılır?' diye arattı: 2 saatte yakayı ele verdi!

İnternetten 'soygun nasıl yapılır?' diye arattı: 2 saatte yakayı ele verdi!

Ankara'da silahla girdiği kuyumcudan bilezikler çalan şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra evinde yakalandı. Soruşturmada, şüphelinin olay öncesinde internette "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" diye arama yaptığı ortaya çıktı.

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İnternetten 'soygun nasıl yapılır?' diye arattı: 2 saatte yakayı ele verdi!
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, elinde silahla girdiği kuyumcudan 2 adet altın bilezik gasbeden şüpheli, kısa süre içinde yakalandı. Piyade Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, şüphelinin evinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SİLAHLA KUYUMCUYA GİRDİ

Sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına silahla giren şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerindeki 2 bileziği alarak dükkandan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını detaylıca incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit edildi.

2 SAATTE YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelinin bulunduğu eve baskın düzenlendi. Soygun şüphelisi evinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında soygunun tek başına gerçekleştirildiği tespit edildi.

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İNTERNETTEN 'KUYUMCU SOYGUNU NASIL YAPILIR' DİYE ARAMIŞ

Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı arama ve dijital incelemeler, planlı bir eylemi gözler önüne serdi. Şüphelinin, olay öncesinde internet üzerinden "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde aramalar yaptığı saptandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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