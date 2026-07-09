18 yaşındaki hırsız dehşet saçtı! Market soydu, içinde çocuk olan aracı gasbetti, jandarmanın parmağını kırdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten hırsızlık yapan 18 yaşındaki Taha Emirhan Kacıra, kaçarken içinde 10 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu otomobili gasbetti, yolda kaza yaptıktan sonra da bir kişinin cep telefonunu zorla aldı.

Kendisini yakalamak isteyen jandarma personelinin parmağını kıran ve güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklanırken, hakkında toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı.

MARKET KASASINI SOYUP KAÇARKEN İÇİNDE ÇOCUK OLAN ARACI GASBETTİ

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete giren şüpheli, kasadaki paraları zorla alarak hızla uzaklaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin Taha Emirhan Kacıra olduğu ve kaçış esnasında yol kenarında çalışır halde duran, içerisinde 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.

ÇALDIĞI ARAÇLA KAZA YAPINCA BU KEZ DE BİR YAYAYI GASBETTİ

Şüpheli Kacıra, gasbettiği otomobille Atatürk Caddesi üzerinde ilerlerken kontrolü kaybederek 2 araca çarptı. Yaşanan kazanın ardından otomobili yol ortasında bırakan şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Kaçış güzergahında yürümekte olan T.Ç. isimli bir vatandaşın da cep telefonunu gasbeden şüpheli, bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri tarafından fark edilerek yakın takibe alındı.

JANDARMANIN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI, ARBEDEDE PARMAK KIRILDI

Kısa süreli takibin ardından yakalanan Taha Emirhan Kacıra, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline sert bir şekilde direnerek görevli memurun silahını almaya kalkıştı.

Çıkan arbede sırasında bir jandarma personelinin parmağı kırıldı. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle tamamen etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

YARIM MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ VE TUTUKLANDI

Hakkında 6 farklı suçtan adli işlem başlatılan Kacıra'ya, jandarma trafik timi tarafından da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve ilgili diğer mevzuat ihlallerinden dolayı toplam 550 bin lira idari para cezası kesildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Emirhan Kacıra, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin gasbettiği araçta mahsur kalan 10 yaşındaki kız çocuğu ise jandarma ekiplerince yakınlarına güvenli bir şekilde teslim edildi. (DHA)