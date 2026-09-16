Mekke'ye saldırı iddiası sonrası ortalık karıştı! Husilerden yalanlama geldi

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Suudi Arabistan ordusu, Yemen'deki Husi milislere ait bir insansız hava aracının (İHA) Mekke'nin güneyinde düşürüldüğünü açıkladı. Riyad'ın duyurusunun ardından Husiler iddiayı reddederken, olayın ardından Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den oluşan Mekke İttifakı da açıklama yaptı.

Yemen'deki uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri ittifakın sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini duyurdu.

El-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "utanç verici bir eylem" olarak nitelendirdi. Suudi yetkiliye göre olay, Husilerin 2017'den bu yana Mekke'yi hedef aldığı ilk saldırı girişimi oldu.

HUSİLERDEN SERT YALANLAMA

Riyad'ın açıklamasına Husiler cephesinden ise kısa süre içinde tepki geldi.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esad, Suudi Arabistan'ın Mekke'nin hedef alındığı yönündeki açıklamasını reddetti. X üzerinden yaptığı paylaşımda El-Esad, "Mekke'nin hedef olduğu iddiası daha önce de yayılan ve artık kimseyi kandıramayan bayat bir yalan" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma teşkilatı da olaydan önce halka yönelik bir uyarı yayımlayarak olası bir saldırı ihtimaline karşı sakin olunmasını ve resmi makamların talimatlarının takip edilmesini istemişti.

İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mekke'nin hedef alındığı yönündeki iddialar daha önce de Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların gündemine gelmişti.

Riyad, 2017 yılında Husilerin Mekke'ye doğru balistik füze fırlattığını ve füzenin şehir ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Husiler ise o dönemde füzenin Mekke'yi değil, Cidde yakınlarındaki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını savunmuştu.

İran'ın desteklediği Husiler, Yemen'deki savaşın son yıllarında Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan ise Yemen'de Husilere ait olduğu belirtilen hedeflere hava saldırıları gerçekleştiriyor.

MEKKE İTTİFAKI'NDAN SALDIRIYA TEPKİ

Mekke yakınlarındaki İHA iddiası, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan tarafından oluşturulan Mekke İttifakı açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Husilere atfedilen saldırıyı kınadı. Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "alçakça ve iğrenç" olarak nitelendirerek, Pakistan'ın olayı "olabildiğince sert şekilde kınadığını" belirtti.

Şerif ayrıca, "Pakistan halkı bu rezil eylemden dolayı üzüntü ve endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Üç ülke arasında imzalanan savunma anlaşmasına göre taraflardan birinin saldırıya uğraması ve yardım talep etmesi halinde diğer ortakların saldırgana karşı harekete geçmesi öngörülüyor. Bu nedenle Mekke yakınlarında gerçekleştiği açıklanan İHA olayı, yalnızca Riyad-Sana hattında değil, üçlü savunma mekanizması açısından da önem taşıyor.

HUSİLERDEN F-15 İDDİASI

Gerilim Mekke'deki İHA iddiasıyla sınırlı kalmadı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Seri, savaş uçağının Yemen'in Ma'rib vilayeti hava sahasında "düşman operasyonu" yürüttüğü sırada vurulduğunu iddia etti.

Husi sözcüsü ayrıca Suudi Arabistan'ın bu hafta Yemen'e yönelik 450 saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Böylece tarafların karşılıklı saldırı açıklamaları, Yemen savaşının yanı sıra Suudi Arabistan'ın güvenliği ve Mekke'nin hedef alındığı iddiaları üzerinden bölgesel gerilimin yeniden yükseldiğine işaret eden yeni bir tablo ortaya çıkardı.