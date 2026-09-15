Son Dakika | Suudi Arabistan'da Mekke dahil 3 vilayet için saldırı uyarısı!

Suudi Arabistan’da Yemen’deki Husilerin saldırıları nedeniyle güvenlik alarmı yükseldi. Mekke, Cidde ve Taif’in de aralarında bulunduğu çok sayıda bölge için “potansiyel tehlike” uyarısı yapılırken, halka resmi talimatlara uyma ve güvenli bölgelere geçme çağrısında bulunuldu.

"GÜVENLİ ALANLARDA KALIN" UYARISI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden acil durum bildirimleri yayımladı. Uyarılar Cidde, Taif, Abha, Cizan, El-Ula ve Yanbu gibi kent ve vilayetleri kapsadı. Halka sakin olmaları, yetkililerin talimatlarını takip etmeleri ve tehlike geçene kadar güvenli kapalı alanlarda bulunmaları çağrısı yapıldı.

HUSİLERİN SALDIRILARI ARTIYOR

Uyarılarda özellikle pencere ve kapılardan uzak durulması ve mümkün olduğunca güvenli alanlara geçilmesi istendi. Suudi yetkililer, alarmın niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmazken, uyarıların Yemen’deki Husilerin son günlerde Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.