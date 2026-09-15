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Halk TV Dünya Suudi Arabistan’da 6 bölge için alarm: Tehlikenin sona erdiği açıklandı

Suudi Arabistan’da 6 bölge için alarm: Tehlikenin sona erdiği açıklandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 6 noktasında muhtemel tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri ile Ebha kenti ve Cazan bölgesinde alarm verilirken, daha sonra tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

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Suudi Arabistan’da 6 bölge için alarm: Tehlikenin sona erdiği açıklandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 6 noktasında muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarı mesajı yayımladı.

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri ile Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların acil durum protokollerine uymaları ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını yakından takip etmeleri gerektiği belirtildi.

TEHLİKENİN TÜRÜ AÇIKLANMADI

Yetkililer, yapılan alarmın hangi tehlikeye ilişkin olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri ile Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'deki askeri operasyonlarına misilleme olarak Suudi Arabistan'ın özellikle sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini zaman zaman hedef alıyor.

Bölgedeki askeri tesisler ve stratejik öneme sahip noktalar da Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hedefi olabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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