Londra Moskova geriliminde el yükseltti: Rusya Brexit referandumuna müdahale etti suçlaması

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın 2016'daki Brexit referandumuna müdahale ettiğini söyledi. Burnham, Downing Street'e geldiğinde Kremlin'in söz konusu oylamaya müdahalesine ilişkin sorular yönelttiğini ve kendisine müdahale olduğu yönünde net bir yanıt verildiğini aktardı. Burnham, The Rest is Politics podcastinde yaptığı açıklamada, bu değerlendirmeyi kimin yaptığını, hangi kanıtlara dayandığını ve müdahalenin oylama sonucunu etkileyip etkilemediğini açıklamadı.

BURNHAM: RUSYA'NIN 2016 REFERANDUMUNA MÜDAHALE ETTİĞİ AÇIK

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, The Rest is Politics podcastinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2016'daki Brexit referandumuna müdahale ettiğinin açık olduğunu belirtti. Burnham, "Downing Street'e gelirken şu soruyu sordum: Peki, 2016 referandumuna Rusya'dan bir müdahale oldu mu? 'Evet, oldu' şeklinde net bir yanıt aldım." dedi.

MUHAFAZAKAR HÜKÜMETLER RUS MÜDAHALESİ KANITI OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Geçmiş Muhafazakar hükümetler, referandumda Rusya'nın başarılı bir müdahalesine dair kanıt bulunmadığını savunuyordu. Burnham'ın açıklamaları, bu pozisyondan önemli bir sapma anlamına geliyor. İngiltere Başbakanı, değerlendirmeyi kimin yaptığını, hangi kanıtlara dayandığını veya müdahalenin oylama sonucunu etkileyip etkilemediğini açıklamadı.

2020 RAPORU HÜKÜMET VE İSTİHBARAT KURUMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Parlamentonun istihbarat ve güvenlik komitesi tarafından 2020'de yayımlanan bir rapor, hükümeti ve istihbarat kurumlarını referandumda olası Rus müdahalesini gerektiği gibi araştırmamakla eleştirmişti. Komite, Rusya devlet destekli medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden İngiliz siyasetini etkileme girişimlerine dair kanıtlar bulunmasına rağmen bakanların Moskova'nın faaliyetlerine ilişkin tam bir değerlendirme yapmadığını tespit etmişti. Raporda, hükümetin Rusya'nın müdahale girişimlerine ilişkin referandum sonrası bir değerlendirme sunmadığı, bunun 2016 ABD başkanlık seçimi sonrasında yapılan soruşturmadan farklı olduğu belirtilmişti.

BURNHAM: İNGİLTERE DAHA AÇIK OLMALI

Burnham, İngiltere'nin "düşmanca devletlerin siyasetine müdahale girişimleri konusunda daha açık" olması gerektiğini söyledi. Burnham, özellikle Avrupalı liderlerin aşırı sağın yükselişiyle mücadele ettiği bir dönemde bu konunun önem taşıdığını belirtti. İngiltere Başbakanı geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Rus istihbarat savaşını" eleştirmiş ve Moskova'nın 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair kanıt bulunduğunu iddia etmişti.