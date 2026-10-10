Trump ve Putin telefon başında 1,5 saat kaldı! Kremlin ayrıntıları ilk kez açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 9 Ekim gecesi gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. Kremlin'in açıklamasına göre görüşme, iki liderin de konuşmayı sürdürmek istemesiyle dikkat çekti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, temasın dostane ve yoğun bir atmosferde geçtiğini belirterek, “Kimse telefonu ilk kapatan olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı” dedi.

Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmenin nasıl planlandığını ve liderlerin hangi başlıkları ele aldığını anlattı. Görüşmede Ukrayna'daki savaşın geleceği, diplomatik müzakereler, Rus petrolünün uluslararası piyasalara arzı ve İran'ın nükleer programı öne çıktı.

GÖRÜŞMENİN HAZIRLIKLARI 7 EKİM'DE BAŞLADI

Kremlin'in verdiği bilgilere göre temasın hazırlıkları, 7 Ekim'de Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeyle başladı. Witkoff, Trump'ın yanı sıra kendisinin ve Jared Kushner'in de Putin'e tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

Trump'ın, doğum günü dolayısıyla Putin'i bizzat aramak istemesi üzerine iki ülke arasındaki saat farkı ve liderlerin programları dikkate alındı. Putin'in 8 Ekim sabahı Türkmenistan'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle ortak bir takvim oluşturuldu. Görüşme, Putin'in seyahatinden dönmesinin ve Trump'ın bazı programlarını ertelemesinin ardından 9 Ekim'in geç saatlerinde yapıldı.

Trump, Putin'in doğum gününü kutlarken eşi Melania Trump'ın selamlarını da iletti. Uşakov'un aktardığına göre Trump, görüşme sırasında Putin'le yalnızca o akşam değil, gece boyunca ve ertesi gün de konuşmayı sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

MELANIA TRUMP'A TEŞEKKÜR

Telefon görüşmesinde insani yardım faaliyetleri de gündeme geldi. Putin, ABD First Lady'si Melania Trump'a, özellikle Ukrayna'daki çatışmalar sırasında ailelerinden ayrı düşen çocukların yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yaşanan insani duruma ilişkin endişeler de ele alındı. Bu çerçevede Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın, Melania Trump'ın ekibiyle sürekli temas halinde olması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Liderler ayrıca spor konusunu da konuştu. Görüşmede, Rus buz hokeyi oyuncusu Alexander Ovechkin'in dünya buz hokeyine yaptığı katkılar anıldı.

UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE YENİ BELİRSİZLİK

Görüşmenin en önemli başlıklarından birini Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi oluşturdu. Putin, Rusya'nın savaş hedeflerinde değişiklik olmadığını belirtirken kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çözüm seçeneğine açık olduklarını Trump'a iletti.

İki lider, önceki temaslarda gündeme gelen üçlü müzakere seçeneğini de değerlendirdi. ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla yapılması ve Rusya Devlet Duması seçimlerinin hemen sonrasına denk gelmesi öngörülen görüşmelerin geleceği ise belirsizliğe girdi.

Uşakov'un aktardığına göre Putin, seçimlerin yapıldığı gün Moskova'ya, diğer Rus şehirlerine ve sandık kurullarına yönelik yoğun insansız hava aracı saldırılarının seçim sürecini sabote etmeyi amaçladığını savundu. Rus lider, bu gelişmeler nedeniyle müzakerelerin derhal yeniden başlatılması olasılığının ortadan kalktığını ifade etti.

Putin, görüşmelere ne zaman dönülebileceğinin ayrıca değerlendirileceğini belirtti. Trump'ın ise Putin'in mesajlarını Miami'de temaslarda bulunan Ukrayna heyetine ileteceğini söylediği aktarıldı.

RUS PETROLÜ İÇİN EKONOMİK GİRİŞİM MASADA

Putin ve Trump'ın görüşmesinde enerji ve ekonomi başlıkları da önemli yer tuttu. İki lider, Rus petrol ürünlerinin ABD'ye ve küresel piyasalara arzını kapsayan geniş ölçekli ekonomik girişimleri ele aldı.

Trump'ın Truth Social hesabında paylaştığı takvim ve miktarlara ilişkin soruları yanıtlayan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı ile Enerji Bakanlığı'nın konu hakkında daha önce yaptığı açıklamalara işaret etti. Rusya'nın bu konuda taviz verdiği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmeyi ise ABD tarafına bıraktı.

Görüşmede ele alınan ekonomik başlıkların kapsamı ve olası sonuçları hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU RUSYA'YA TAŞINABİLİR

Telefon görüşmesinde İran meselesi de gündeme geldi. Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiğini ve Tahran ile Katar aracılığıyla dolaylı temasların sürdüğünü Trump'a anlattı.

Rus lider, yüksek oranda zenginleştirilmiş İran uranyumunun Rusya'ya nakledilmesi yönündeki tekliflerinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Uşakov'un açıklamasına göre Trump, Moskova'nın bu süreçte üstlenebileceği rolü olumlu karşıladı.

Ancak açıklamada, uranyumun nakline ilişkin yeni bir anlaşmaya varıldığına veya uygulama takviminin belirlendiğine dair bilgi verilmedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İÇİN APEC ZİRVESİ İŞARETİ

İki liderin bir sonraki yüz yüze görüşmesinin ne zaman gerçekleşebileceği de soruldu. Uşakov, Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne işaret etti.

Her iki liderin de zirveye katılması halinde karşılaşma ve görüşme fırsatı bulabileceklerini belirten Uşakov, olası temas için bu ihtimali gündeme getirdi. Bununla birlikte, Putin ile Trump arasında kesinleşmiş bir ikili görüşme takvimi açıklanmadı.