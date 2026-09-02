Londra metro istasyonunda dehşet: Saldırıya uğrayan yolcu hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Liverpool Street Metro İstasyonu'nda yaşanan saldırı, 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kişi, tedavi gördüğü sırada ailesinin yanında yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Saldırı, geçtiğimiz pazar günü saat 22.51 sıralarında meydana geldi. İngiliz Ulaştırma Polisi'ne (BTP) yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri Liverpool Street Metro İstasyonu'na sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı bir kişiyle karşılaşırken, mağdur kritik durumdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak 32 yaşındaki kişinin durumu daha sonra ağırlaştı. BTP, dün yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kişinin hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

38 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, olayla bağlantılı olarak Barking'de yaşayan 38 yaşındaki Jeremiah Maximo'yu gözaltına aldı. İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen Maximo hakkında "ağır şekilde bedensel zarar verme" suçlaması yöneltildi. Şüphelinin Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten ekipler, saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışmalarını sürdürürken olay sırasında istasyonda bulunan kişilerin bilgilerine başvuruyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

BTP Dedektif Başmüfettişi Sam Blackburn, hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Blackburn, olayın tanığı olan ancak henüz polisle iletişime geçmeyen kişilere de çağrıda bulunarak, "Her bilgi bizim için hayati önem taşıyabilir" dedi.

Polis, özellikle saldırı anına ilişkin bilgi sahibi olan kişilerin soruşturma ekibiyle irtibata geçmesini isterken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.