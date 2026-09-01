Times Meydanı kana bulandı! İki kişiyi bıçaklayan saldırgan kadın polis tarafından vuruldu

New York'un en kalabalık ve turistlerin en yoğun bulunduğu noktalarından Times Meydanı, kanlı bir saldırıya sahne oldu. 49 yaşındaki Queens sakini Pamela Cisneros, yanında taşıdığı alışveriş çantasından çıkardığı iki büyük mutfak bıçağıyla çevresindeki insanlara saldırdı. Polis yetkilileri olayın ilk belirlemelere göre rastgele ve provokasyonsuz gerçekleştiğini açıkladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, yerel saatle yaklaşık 16.24'te, West 41st Street ile 7th Avenue civarında başladı. Metrodan eşiyle birlikte çıkan 68 yaşındaki bir erkek, karşıdan karşıya geçmek üzere beklediği sırada Cisneros'un saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken durumunun daha sonra stabil olduğu bildirildi.

Saldırgan bunun ardından 7th Avenue boyunca ilerleyerek saniyeler içinde ikinci kişiyi hedef aldı. 32 yaşındaki bir kadın da karın bölgesinden bıçaklandı. İki saldırının yaklaşık 20 saniye içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yetkililer, her iki kurbanın kimliklerini ailelerine bilgi verilene kadar açıklamadı.

POLİSİN UYARILARINI DİNLEMEDİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Cisneros, Times Meydanı'ndaki One Times Square binasının hemen yakınındaki NYPD karakolunun önünde polisler tarafından durduruldu. Görüntülere göre çok sayıda polis memuru kadının etrafını sararken, ekipler uzun süre bıçakları yere bırakması için çağrıda bulundu.

Polis Komiseri Jessica Tisch, ekiplerin yaklaşık 4 dakika boyunca kadını ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Ancak Cisneros'un silahlarını bırakmayı reddettiği ve memurları tehdit ettiği belirtildi. Tisch'in aktardığına göre kadın, polislere teslim olmayacağını söyleyerek tehditlerini sürdürdü.

Polis ekipleri daha sonra şok tabancası (Taser) kullandı. Ancak müdahalenin kadını durduramadığı ve Cisneros'un elindeki iki bıçakla polislerin üzerine doğru ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine iki polis memuru silahlarını ateşledi. Cisneros olay yerinde kelepçelenerek ilk yardım aldı ve hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

GEÇMİŞİNDE RUH SAĞLIĞI KAYITLARI VARDI

New York polisi, Cisneros'un daha önce 2018 ve 2019 yıllarında ruh sağlığı sorunları nedeniyle NYPD kayıtlarına girdiğini, ancak herhangi bir tutuklanma geçmişinin bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz netleşmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Polis ve belediye yetkilileri, olayın Times Meydanı gibi son derece yoğun bir bölgede daha fazla can kaybına yol açmadan kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Komiser Tisch, müdahalede bulunan polislerin eylemlerini savundu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay sırasında 7th Avenue'nun bir bölümü trafiğe kapatılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, saldırının şu aşamada terör bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Saldırının gerçekleştiği Times Meydanı, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve yılbaşı gecesi ünlü kürenin indirildiği One Times Square binasının bulunduğu bölge olarak biliniyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirtirken, polis memurlarının ateş açması da prosedür gereği ayrıca inceleniyor.