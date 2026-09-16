Libya'da düşen jet hakkında skandal iddia! Firma yanıt verdi

Libya'nın Misrata Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan Türk özel jetinin kazasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Libya merkezli haber kaynaklarının iddiasına göre Libya Başsavcılığı, kazanın ardından yürütülen soruşturmada uçağın iki pilotunun alkol etkisi altında uçtuğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Savcılık, iki pilot hakkında ihtiyati tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

JET PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALMIŞTI

Kaza, 14 Eylül'de Misrata Havalimanı'nda meydana geldi. BKNJET Havacılık tarafından işletilen TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi özel jet, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Libya'ya yolcusuz olarak uçmuştu.

Uçakta iki pilot ve bir kabin görevlisi bulunuyordu. Jetin Misrata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktığı, pist dışındaki alanda ilerledikten sonra yeniden piste yöneldiği ve iniş takımlarının çökmesinin ardından yangın çıktığı bildirildi.

Havalimanı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, uçaktaki üç kişi de kazadan sağ kurtuldu. Kazada can kaybı yaşanmadı ancak uçak yangın nedeniyle ağır hasar gördü.

LİBYA BAŞSAVCILIĞI'NDAN ALKOL AÇIKLAMASI

Kazanın ardından Libya'da başlatılan soruşturma kapsamında uçağın enkazı incelendi, hava trafik kontrol kayıtları değerlendirildi ve uçuş ekibinin ifadelerine başvuruldu.

İddialara göre Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilk aşamasında iki pilotun alkol etkisi altında uçtuğuna ilişkin bulgular tespit edildiği belirtildi.

Savcılık ayrıca pilotların havacılık kuralları ile genel güvenlik düzenlemelerini ihlal edip etmediğinin araştırıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği bölgedeki teknik incelemelerin yanı sıra uçuş verileri, hava koşulları ve iniş operasyonunda görev yapan personelin ifadeleri de mercek altına alındı.

BKNJET İDDİALARI DOĞRULAMADI

Özel jeti işleten BKNJET Havacılık firması ise, pilotların alkollü olduğu ve tutuklandığı yönündeki haberlerin mevcut durumu doğru yansıtmadığını öne sürdü.

Şirket, kazanın hemen ardından pilotların sağlık kontrollerinden geçirildiğini belirterek, kendilerine alkol kullanımına ilişkin doğrulanmış bir sonuç veya belge ulaşmadığını açıkladı.

BKNJET açıklamasında, “Alkole ilişkin olarak, bu yönde herhangi bir bulguyu ortaya koyan doğrulanmış bir sonuç veya belge tarafımıza ulaşmış değildir” ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şirket ayrıca pilotların Libya'da bulunmasının tutukluluktan kaynaklanmadığını, devam eden resmî işlemlere katkı sağlamak amacıyla ülkede kaldıklarını, soruşturmanın nihai sonucunun ise henüz açıklanmadığını belirtti.

Kazanın kesin nedeni, pilotların alkol düzeyi ve bunun kazaya etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirme, Libya makamlarının yürüteceği soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşecek.