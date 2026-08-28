Küpün içinde eşi benzeri görülmemiş 2 bin 600 sikkelik hazine bulundu

Rusya'nın Kolomna kentinde yapılan kurtarma kazılarında, toprağa gömülü seramik bir kabın içinde 2 bin 600'den fazla gümüş sikke bulundu. 15. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen bu devasa servetin, sahibinin salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toprağın altında kaldığı değerlendiriliyor.

KÜPÜN İÇİNDEN ÇIKAN 600 YILLIK SERVET

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü arkeologları, Kolomna Kremlini yakınındaki orta çağ yerleşim alanında yürüttükleri kazılarda tarihi bir keşfe imza attı. Sığ bir çukurda yer alan engop süslemeli seramik bir testinin içinde, bozulmadan günümüze ulaşan 2 bin 600'den fazla gümüş sikke tespit edildi.

Uzmanlar, 1389-1425 yılları arasında hüküm süren Moskova Büyük Prensi I. Vasily ile II. Vasily dönemlerine ait olan bu birikimin o dönem yaklaşık 13 ruble değerinde olduğunu belirtti. Bu miktarla 15. yüzyıl Kolomna'sında 2 şehir evi satın alınabileceği ifade ediliyor.

SALGIN HASTALIK TEORİSİ

Arazide hiç dağılmadan günümüze gelen koleksiyon, bölge tarihine dair eksiksiz bir parasal tablo sunuyor. Araştırmacılar, servet sahibinin parayı sakladıktan sonra geri alamamasının arkasında 1425-1427 yılları arasında Rus kentlerini kasıp kavuran salgın hastalıkların bulunabileceğine dikkat çekiyor. Paranın sahibinin zengin bir tüccar veya üst düzey bir idari yetkili olduğu tahmin ediliyor.

BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Sikkelerin üzerinde yer alan uçan kuş figürü detaylı incelemeye alındı. Üretim sürecini inceleyen nümizmatlar, daha önce hiç bilinmeyen 350'den fazla yeni Kolomna sikke türü katalogladı.

Çalışmalar doğrultusunda, yerel darphanenin en az 15 yıllık üretim zinciri ve prensler arasındaki taht geçiş kronolojisi haritalandırılacak. Ağırlıklı olarak Moskova Büyük Prenslik parasından oluşan nadir parçaların, Rusya'nın en büyük müzelerinde dahi benzerinin bulunmadığı vurgulandı.