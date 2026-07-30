Toprağın altından 50 binden fazla sikke çıktı: Tam 158 kilo ağırlığında

İngiltere'nin Somerset bölgesindeki Frome şehri yakınlarında 52 bin 503 adet Roma sikkesi bulundu. Araştırmalar definenin acil durumda saklanan bir servet olmadığını gösterdi. Dev gömünün 1700 yıl önce düzenlenen dini bir adak törenine dayandığı ortaya çıktı.

Metal detektörü kullanıcısı Dave Crisp devasa hazineyi tarlada yüzeyin 30 santimetre altında tespit etti. Pişmiş topraktan yapılan 45 santimetre genişliğindeki çömleği ağırlığı altınlarla brilikte tam 158 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

Uzmanlar devasa kabın ağırlığı nedeniyle önce boş olarak çukura yerleştirildiğini belirledi. Sikkeler ise çömlek çukura konulduktan sonra içeriye döküldü.

TOPLU RİTÜEL İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taşınabilir Eski Eserler Şeması uzmanı Sam Moorhead buluntuların tek bir kişiye ait olmadığını ifade etti. Moorhead, törene katılan insanların kendi paylarını sırayla kaba aktardığını dile getirdi.

Katmanlı incelemeler sikkelerin onlarca yıl boyunca biriktirilmediğini gösterdi. Devasa hazinenin tek bir olayda aniden gömüldüğü anlaşıldı. Tarladaki gömünün metal değeri antik dönemde bir Roma lejyonerinin 4 yıllık maaşına denk geliyordu.

İMPARATORLUK TARİHİNİN EN BÜYÜK BULUNTUSU

Çömlekten M.S. 253 ile 305 yılları arasına ait 21 farklı imparatorun paraları çıkarıldı. İncelemelerde 44 binden fazla sikke teşhis edilirken korozyona uğrayan 8 bin 200 adet para ise okunamadı.

Gömüde bağımsızlık ilan eden Britanya hükümdarı Carausius adına basılan 766 adet özel sikke bulundu. Bu durum tarihteki en büyük Carausius sikke keşfi olarak kayıtlara geçti.

Uzun yıllardır arama yaptığını belirten Crisp, "1988'den beri arama yapıyorum ve bu yaptığım en heyecan verici keşif" dedi. Toplam 320 bin 250 Sterlin bedelle satın alınan dev hazine Somerset Müzesi bünyesinde sergileniyor.