Kritik iddia için tarih verildi! Hamas Gazze hükümetini feshediyor

Londra merkezli Arapça yayın yapan El-Şark el-Evsat gazetesinin Hamas kaynaklarına dayandırdığı habere göre, örgütün liderliği yarın Gazze'de fiili hükümet işlevi gören "Hükümet Çalışmalarını İzleme Komitesi"nin feshedileceğini duyurmaya hazırlanıyor. Hamlenin, İsrail'in girişini engellediği "Teknokratlar Komitesi"nin önünü açmak amacıyla yapıldığı belirtilirken, aynı zamanda Kahire'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

GAZZE'DEKİ FİİLİ HÜKÜMET YAPISI DEĞİŞİYOR

Hamas kaynaklarına dayandırılan habere göre, örgütün liderliği yarın "Hükümet Çalışmalarını İzleme Komitesi"nin feshedildiğini duyurmaya hazırlanıyor. Söz konusu komite, Gazze Şeridi'nde fiili hükümet işlevi görüyordu. Hamlenin, İsrail'in girişine izin vermediği "Teknokratlar Komitesi"nin bölgede görev yapabilmesinin önünü açmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

KAHİRE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Bu arada Filistinli kaynaklar, önümüzdeki iki gün içinde Kahire'de Hamas ve arabulucuların katılımıyla görüşmeler yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin "görüş ayrılıklarını daraltmayı" hedeflediği belirtilirken, silahsızlanma maddesine ilişkin yeni bir metin üzerinde arka planda müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.