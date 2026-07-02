Gazze için yeni plan ortaya çıktı! Hamas'ın dışında yeni yönetim hazırlanıyor

ABD'nin desteklediği ve "Barış Konseyi" adıyla duyurulan yeni oluşumun, önümüzdeki haftalarda Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolü altında bulunmayan insani barınma merkezlerinin yönetimini üstlenmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesinin özel haberine göre, plan kapsamında sivillerin yönlendirileceği ilk insani yerleşim alanı Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan bölgesinde oluşturulacak. Bu bölgelere giriş yapacak kişilerin silah taşımayan ve Hamas ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan siviller arasından seçileceği iddia edildi.

BİRLİKLER İSRAİL'DE KONUŞLANACAK

Haberde, Barış Konseyi'nin liderliğinde görev yapacak çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü'nün kısa süre içerisinde bölgeye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Söz konusu birliklerin, Gazze sınırına yakın İsrail topraklarında bulunan ve "Amity Kampı" olarak adlandırılan alanda kendileri için hazırlanan üsse konuşlanacağı aktarıldı.

İddiaya göre, insani bölgelerde güvenliği sağlamakla görevli olacak çok uluslu güçler ateşli silahlar yerine ölümcül olmayan ekipmanlarla donatılacak. İsrail ordusunun ise "sarı hat" olarak tanımlanan hattın ötesindeki alanlarda askeri kontrolünü sürdüreceği ve bölgedeki güvenlik hâkimiyetini koruyacağı ifade edildi.

HAMAS ETKİSİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Plan kapsamında oluşturulacak insani barınma merkezlerine düzenli şekilde gıda, sağlık hizmeti ve tıbbi yardım ulaştırılması hedefleniyor. Böylece Gazze'deki sivil nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, Hamas'ın halk üzerindeki etkisinin zaman içerisinde azaltılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

Israel Hayom'un haberinde, bu girişimin Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze barış planının uygulanmasını destekleyen adımlardan biri olduğu ileri sürüldü.

GEÇİCİ YAŞAM ALANLARI

Habere göre kurulacak yerleşim alanlarında kalıcı beton binalar inşa edilmeyecek. Bunun yerine konteyner ve prefabrik konutlardan oluşan geçici yaşam alanları kurulacak. Bölgeye yerleştirilecek sivillere sağlık hizmetlerinin yanı sıra temel kamu hizmetlerinin de sunulmasının planlandığı kaydedildi. Ancak söz konusu plan ve hazırlıklara ilişkin şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklama yapılmadı.