Kritik buluşma için geri sayım: ABD-İran görüşmesinin yeni tarihi belli oldu

ABD ile İran arasında uzun süredir arabulucular üzerinden yürütülen temaslarda yeni bir aşamaya geçildiği iddia edildi. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre, iki ülke temsilcilerinin anlaşmanın bir sonraki aşamasını başlatmak üzere İsviçre’de "1-2 gün içinde" bir araya gelmesi bekleniyor.

MUTABAKATIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Söz konusu görüşmelerin, “İslamabad Mutabakatı” kapsamında şekillenen sürecin devamı olduğu belirtildi. 14 Haziran’da tarafların savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi konusunda 14 maddelik bir çerçevede uzlaştığı, bu mutabakatın 18 Haziran’da liderler düzeyinde dijital olarak imzalanarak yürürlüğe girdiği biliniyor.

KRİTİK MADDELER GÖRÜŞÜLECEK

Mutabakatın en dikkat çeken başlıkları arasında çatışmaların tamamen durdurulması, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden güvence altına alınması ve deniz ablukasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gibi kritik maddeler bulunuyordu. Sürecin ilerlemesi halinde, bölgedeki tansiyonun önemli ölçüde düşebileceği yorumları yapıldı. (AA)