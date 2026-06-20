Trump'ın temsilcisi İran'la görüşme için İsviçre'ye gidiyor

Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff, İran ile olası bir nükleer anlaşma için ilk görüşme turunun yapılması beklenen İsviçre'ye doğru yola çıktı. Trump'ın temsilcisi Jared Kushner'ın da İsviçre'de olduğu belirtildi. Görüşmelerin cuma günü başlaması planlanıyordu ancak Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle ertelendi. Yeni bir tarih henüz belirlenmedi.

WITKOFF YOLA ÇIKTI

ABD'li bir yetkili, Axios haber sitesine Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff'un, İran ile olası bir nükleer anlaşma için ilk görüşme turunun yapılması beklenen İsviçre'ye doğru yola çıktığını söyledi. Aynı yetkili, Trump'ın temsilcisi Jared Kushner'ın da İsviçre'de olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER LÜBNAN'DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE ERTELENDİ

Görüşmelerin Cuma günü başlaması planlanıyordu ancak Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle ertelendi. Yeni bir tarih henüz belirlenmedi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kilit arabuluculardan biri olan Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman el-Sani'nin Cuma günü İsviçre'ye ulaştığı öğrenildi.

VANCE'İN SEYAHATİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in heyete liderlik etmesi beklenirken, perşembe gecesi son anda seyahatini erteledi. Vance'in bu hafta sonu seyahat edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. ABD heyetinin, teknik görüşmelere başlamak için en kısa sürede hazır olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyordu. Ancak Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle görüşmeler ertelenmişti.