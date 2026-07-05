Komşuda yangın kabusu büyüyor: Alevler yerleşim yerine dayandı

Yunanistan'da yaz sıcaklarının etkisiyle çıkan orman ve tarım arazisi yangınları ülke genelinde alarma neden oldu. Son 24 saat içinde farklı bölgelerde toplam 60 yangın meydana gelirken, bunların 15'i Orta Makedonya'da kaydedildi. Ekiplerin gün boyunca yürüttüğü hızlı müdahale sayesinde yangınların büyük kısmı büyümeden söndürülürken, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro'da çıkan yangın kritik boyuta ulaştı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayılan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İlk etapta bölgeye 40 itfaiyeci, 20 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme uçağı sevk edilirken, Orta Makedonya Bölge Yönetimi de su tankerleri ve iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

TAHLİYE UYARISI

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden cep telefonlarına mesaj göndererek Oraiokastro'ya bağlı Anthupoli yerleşiminde yaşayan vatandaşlardan bölgeyi derhal tahliye etmelerini istedi.

ALEVLER FABRİKALARA SIÇRADI

Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, daha sonra sanayi bölgesine ulaştı. Alevler bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçrarken, ekipler yangının daha fazla tesise yayılmasını önlemek için yoğun mücadele verdi.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar özellikle yanan fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yoğunlaştırıldı. Operasyona toplam 160 itfaiyeci, 5 yaya yangın ekibi, 52 itfaiye aracı ve çok sayıda gönüllü katıldı. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı; iki yangın söndürme uçağı ile iki helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi.

TOKSİK DUMAN ŞEHRİ SARDI

Yangının en büyük etkilerinden biri ise geri dönüşüm tesisinde yanan malzemelerin oluşturduğu yoğun siyah duman oldu. Yetkililer, plastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan duman bulutunun Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ve yaklaşık 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını açıkladı. Kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiği bildirildi.

Olası toksik etkiler nedeniyle yetkililer vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Halktan pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ile solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin dumandan korunmaları gerektiği vurgulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, yangının ihmal mi yoksa kasıt sonucu mu çıktığını ortaya çıkarmak için bölgede incelemelerini sürdürüyor. Ülke genelinde ise sıcak hava ve yüksek yangın riski nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor. (AA)