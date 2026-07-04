İstanbul'da sağanak Malatya'da yangın! Müdahale ediliyor

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Örmeli bölgesinde yer alan ormanlık arazide henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Alevler, kısa zaman içerisinde yayıldı ve büyüyerek etkisini artırdı.

ALEVLERE KARŞI ZORLU MÜCADELE

Hızla büyüyen yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye çeşitli teçhizatlar ve personeller yönlendirildi. AA'nın aktardığına göre söndürme çalışmalarına, 1 adet orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 1 çok maksatlı itfaiye aracı ve 1 itfaiye ilk müdahale aracı ile başlandı.

Sahada alevlerin ilerleyişini durdurabilmek için 4 iş makinesi aktif olarak çalışırken, 8 orman işçisi ve 7 itfaiye personeli yoğun bir çaba sarf ediyor.

32 TONLUK SU TANKERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Mevcut söndürme ekiplerine takviye güç sağlamak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da devreye girdi.

Kurum bünyesinde bulunan 32 tonluk su tankeri ile birlikte toplam 3 ekip, yangın bölgesindeki müdahalelere katılmak üzere hızla alana sevk edildi.