Koalisyonun dağıldığı KKTC'de başbakandan açıklama: Soruşturma sürecinde şaibeye izin veremeyiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel hükümetin dağılmasına ilişkin çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

DP, UBP ve YDP'nin koalisyonu üzerinden kurulan hükümetten YDP'nin ayrılmasının ardından Girne gemi faciasının yarattığı kriz siyaseten de büyük bir etki doğurdu

Başbakan Üstel, görevden aldığı hükümet ortağı olan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya teşekkür ederken "Sayın Erhan Arıklı’nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili olarak, Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edilecektir" sözlerini dile getirdi. Üstel görevden almasını "Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz" şeklinde açıkladı.

Üstel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Değerli halkımız,

Bu şerefli ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlendiğim ilk günden itibaren halkımıza hizmet etmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

Hiçbir güç, hiçbir iftira, hiçbir karalama beni bu yoldan döndüremedi, döndüremeyecek.

Tek arzumuz, bu ülkeye iyi hizmet etmek, halkımızın güvenine layık olmak ve çocuklarımıza güvenle yaşayacakları bir gelecek bırakmaktır.

Üç partili koalisyon hükümeti olarak büyük bir özveriyle ülkemizin yıllardır biriken birçok temel problemini çözdük, önemli yatırımları ve projeleri halkımızla buluşturduk.

Ancak bugün hepimizi derinden sarsan çok elim bir kazanın acısını yaşıyoruz.

Bu noktada sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum.

Arama kurtarma faaliyetlerimize katılan TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemeler sonucunda bir naaşımıza daha ulaşmış bulunuyoruz.

Böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden vatandaş sayımız 9’a yükselirken, kayıp sayımız 19’a düşmüştür.

Arama kurtarma çalışmalarımız, tüm imkanlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurum ve kuruluşlarının güçlü desteğiyle aralıksız devam ediyor ve edecektir.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren söylediğimiz gibi:

Sorumlusu kim olursa olsun, bunun hesabını verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şahsımın da Türk Milleti’ne verdiği açık mesaj bu olmuştur.

Bugün gelinen noktada, Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla, kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım.

Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim.

Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır.

Annesini, babasını, evladını, kardeşini kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, öncelikle bir baba ve Başbakan olarak yüreğimde taşıyorum.

Sayın Erhan Arıklı’nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili olarak, Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edilecektir.

Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi’ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP’ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir.

Koalisyon ortaklarımızla dört buçuk yıldır bu ülkeye birlikte hizmet ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserlerde, gerçekleştirdiğimiz reformlarda onların da emeği vardır.

Sayın Erhan Arıklı ile de dört buçuk yıl boyunca birlikte çalıştık, ülkemiz adına birçok projeye birlikte imza attık. Kendisine bugüne kadar ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz.

Şunu da açıkça ifade etmek isterim:

Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir.

Tahkikat hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürülecektir. İhmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa, yargının vereceği karar doğrultusunda gereken hesabı verecektir.

Bugün acımız büyük. Yüreğimiz yanıyor.

Ama devlet olarak görevimizin başındayız.

Tek gayemiz, kayıplarımıza ulaşmak, ailelerimizin yanında olmak, bu facianın bütün gerçeklerini ortaya çıkarmak ve yaralarımızı hep birlikte sarmaktır.

Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm halkımıza sabır diliyoruz."