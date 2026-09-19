KHK ile ihraç edilen akademisyen Berlin Eyalet Parlamentosu'na aday oldu

2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'ndeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Betül Havva Yılmaz, Almanya'da siyasete atıldı.

Almanya'ya yerleşen Yılmaz, 20 Eylül 2026'da yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Die Linke'nin (Sol Parti) Neukölln listesinden milletvekili adayı oldu.

Yılmaz'ın Die Linke ile seçim çalışmasına katılması 2024 sonbaharında, Almanya'daki federal seçimler öncesinde başladı. Neukölln'deki seçim çalışmalarına katılan Yılmaz, daha sonra Die Linke Neukölln örgütü tarafından eyalet seçimleri için aday gösterildi.

Agos'tan Berk H. Topaktaş'a konuşan Yılmaz, adaylığının kendisi açısından göçmenlerin siyasi karar alma süreçlerine katılımı bakımından önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'den ayrıldığını söyleyen Yılmaz, farklı yerlerde yaşadıktan sonra Neukölln'de kendisini ifade edebildiğini ifade etti. Neukölln'ün nüfusunun önemli bölümünün göçmenlerden oluştuğuna ve bölgede yoksulluğun Berlin ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, göçmenlerin hayatın birçok alanında yer almalarına rağmen siyasi karar mekanizmalarının dışında kaldığını söyledi.

Yılmaz, Almanya vatandaşlığı bulunmayan göçmenlerin seçme hakkından mahrum bırakılmasını da eleştirerek, yaşadıkları yerde alınan kararlara ilişkin söz sahibi olmaları ve seçilebilmeleri gerektiğini savundu.

Yılmaz'ın Die Linke ile siyasi teması 2024'te başladı. Yılmaz, Die Linke'nin Neukölln'de yürüttüğü ve seçmenlere doğrudan ulaşmayı hedefleyen seçim çalışmalarına katıldı.

Yılmaz, Almanya'da aşırı sağın yükselişinin yalnızca göçmenleri değil toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti.

AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki oy oranına dikkat çeken Yılmaz, ekonomik kriz, gelecek kaygısı ve siyasi güvensizliğin aşırı sağın güç kazanmasına zemin hazırladığını söyledi. AfD'nin toplumsal öfkeyi göçmenler, mülteciler ve azınlıklara yönelttiğini belirten Yılmaz, merkez partilerin de benzer söylem ve politikaları benimsemesinin aşırı sağın gerilemesini sağlamadığını savundu.

Berlin'de yerel yönetimin imkanlarının ırkçılık karşıtı kurumlar, gençlik çalışmaları, mahalle dayanışmaları ve siyasi katılımın artırılması için kullanılabileceğini söyleyen Yılmaz, "antifaşist" mücadelenin dayanışma ve örgütlenmeyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.