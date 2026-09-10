Merz'den Almanya'da aşırı sağı öven Trump'a tepki: Görüşmeyi iptal etti

Alman hükümeti, Şansölye Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan telefon görüşmesini iptal etti. Bir Alman hükümet sözcüsü, görüşmenin 11 Eylül anma gününe odaklanmasının planlandığını, ancak şu aşamada alternatif bir tarih belirlenmediğini açıkladı. Sözcü, iptalin nedenine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ, YENİ TARİH BELİRLENMEDİ

Hükümet sözcüsü, iptal edilen görüşme için henüz yeni bir tarih belirlenmediğini belirterek, iptalin gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Almanya ve ABD arasında bu hususa ilişkin diplomatik temasların devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

TRUMP'IN AFD ZAFERİNE ÖVGÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Görüşmenin iptali, ABD Başkanı Donald Trump'ın AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki zaferini övmesinin ardından geldi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Almanya'yı bu kadar kötü etkileyen korkunç göç yasalarından nihayet bıktılar" ifadelerini kullanmış ve kendi kampanya sloganına atıfla "MGGA" - "Make Germany Great Again" (Almanya'yı Yeniden Harika Yap) çağrısında bulunmuştu. AfD, Saksonya-Anhalt seçimlerinde yüzde 43,8 oy oranıyla birinci parti olmuştu.