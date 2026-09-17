6 Avrupa ülkesi Türkiye için ortak açıklama yaptı: LGBTİ+’ların haklarına saygı gösterilmelidir

Türkiye’de LGBTİ+ dernekleri ve hak savunucularına yönelik operasyonların ardından Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda ve İzlanda’dan ortak açıklama geldi. Altı ülkenin insan hakları ve LGBTİ+ haklarından sorumlu elçileri, son günlerde düzenlenen operasyonların ardından LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerinin korunması çağrısında bulundu.

Türkiye’de 12 Eylül’de başlayan operasyonlarda çok sayıda LGBTİ+ aktivisti, dernek ve topluluğa yönelik baskınlar düzenlenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 şirketi kapsadığını açıklamıştı. Reuters’ın aktardığına göre operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Kaos GL üyeleri hakkında da adli işlem başlatıldı. 16 Eylül’de Kaos GL üyesi 8 kişi tutuklandı.

AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Hükümet operasyonları çocukların, aile kurumunun ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle savunurken, insan hakları kuruluşları ve Avrupa’dan gelen açıklamalarda operasyonların temel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. AP de operasyonları LGBTİ+ ve HIV destek kuruluşlarını hedef alan geniş kapsamlı bir soruşturma olarak aktardı.

"AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ" VURGUSU

Son olarak Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda ve İzlanda’nın ilgili elçileri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, özellikle insan hakları savunucuları ile LGBTİ+ örgütlerine yönelik uygulamalardan duyulan endişe dile getirildi.

Elçiler, LGBTİ+’ların yalnızca kimlikleri nedeniyle değil, sahip oldukları temel haklar bakımından da uluslararası hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini vurguladı.

Ortak açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de 12 Eylül’den bu yana LGBTİ+’lara, özellikle de insan hakları savunucuları ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamalar derin endişe vericidir. Barışçıl toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere LGBTİ+’ların haklarına, uluslararası insan hakları hukuku ve Türkiye’nin uymayı taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda tam olarak saygı gösterilmelidir.”

ALTI ÜLKEDEN DAYANIŞMA MESAJI

Altı ülkenin temsilcileri açıklamalarının sonunda ise Türkiye’deki LGBTİ+ topluluğuna doğrudan dayanışma mesajı verdi:

“Türkiye’deki tüm LGBTİ+’larla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Açıklama, operasyonların yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da yakından takip edildiği bir dönemde geldi. Avrupa Komisyonu da aktivistlere yönelik tutuklamalar, hak örgütleri ve işletmeler hakkında yürütülen işlemler ile bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesinden endişe duyduğunu açıklamıştı.