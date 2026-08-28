Kendisini ölü gösterip yıllarca kaçmıştı: Diktatörlük döneminin ünlü ismi 92 yaşında öldü

Arjantin’in 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminin en tartışmalı isimlerinden eski polis komiseri Juan Miguel Wolk, 92 yaşında hayatını kaybetti. Mar del Plata’da ev hapsinde bulunan Wolk’un ölümü, yaşadığı konutu denetleyen Arjantin Deniz Kuvvetleri Valiliği tarafından doğrulandı.

BEBEKLERİ AİLELERİNDEN KOPARDI

“Nazi” ve “Alman” lakaplarıyla anılan Wolk, diktatörlük yıllarında Pozo de Banfield adlı gizli gözaltı merkezinin başındaki isimlerden biriydi. İşkence, yasa dışı tutuklama ve zorla kaybetmelerle anılan merkezde yaklaşık 350 kişinin tutulduğu biliniyor.

Pozo de Banfield’ın karanlık geçmişini daha da ağırlaştıran ayrıntılardan biri ise burada gizli bir doğumhanenin bulunmasıydı. Gözaltındaki kadınların dünyaya getirdiği bazı bebeklerin ailelerinden koparıldığı ve kimliklerinin gizlendiği belirtildi.

"KALEMLER GECESİ"NİN KAYIP ÖĞRENCİLERİ

Wolk’un adı, Arjantin’in diktatörlük dönemindeki en sembolik olaylarından biri olan “Kalemler Gecesi” ile de kesişiyordu.

16 Eylül 1976’da La Plata kentinde çoğu lise öğrencisi olan 10 genç, öğrenci ulaşım kartlarında indirim talebiyle yürüttükleri faaliyetlerin ardından kaçırıldı. Gençlerin bir bölümü Pozo de Banfield gibi gizli gözaltı merkezlerine götürülerek işkence gördü.

Kaçırılan 10 öğrenciden yalnızca dördü hayatta kaldı. Diğer altı genç ise kaybedildi ve kendilerinden bir daha haber alınamadı.

YILLARCA ÖLÜ OLARAK BİLİNDİ

Wolk’un adaletten kaçışındaki en dikkat çekici ayrıntı ise kendisini yıllarca ölmüş gibi göstermesiydi.

1990’ların sonunda ifade vermesi istendiğinde Wolk adına düzenlenmiş sahte bir ölüm belgesi mahkemeye sunuldu. Belgenin kabul edilmesiyle birlikte Wolk uzun süre yargı makamlarının karşısına çıkmadan yaşamını sürdürdü.

Ancak yıllar sonra bu hikâyede büyük bir çatlak ortaya çıktı.

Gerçeğin peşine düşen isim, Kalemler Gecesi’nde kaybolan Horacio Ungaro’nun ablası Marta Ungaro oldu. Seçim mahkemesinde çalışan Ungaro, “ölmüş” görünen Wolk’un hâlâ seçmen listelerinde yer aldığını fark etti.

Bunun üzerine Wolk’un izini sürmeye başladı. Polis kayıtları ve emeklilik bilgileri de incelendi. Yapılan araştırmada Wolk adına kayıtlı emekli maaşının dul eşine değil, doğrudan kendisine ödendiği belirlendi.

Araştırmalar, yıllardır öldüğü sanılan Wolk’un aslında Mar del Plata’da yaşadığını ortaya çıkardı.

EV HAPSİNDEN KAÇTI

Yeniden yargılanmasının ardından Wolk ev hapsine alındı. Ancak bu kez de 2012 yılında ev hapsinden kaçmayı başardı.

Kaçışında kendisine yardım ettiği iddiasıyla kızı María Luján Wolk da yargı sürecine dahil edildi. Wolk, yaklaşık bir yıl sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fakat uzun süre hapiste kalmadı. Yaşı ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 2016 yılında yeniden ev hapsine çıkarıldı. Hayatının son dönemini de Mar del Plata’daki evinde geçirdi.

İKİ AYRI DAVADA MÜEBBET HAPİS

Wolk hakkında yıllar süren yargılamalar sonucunda verilen kararlar ise diktatörlük dönemindeki suçların boyutunu gözler önüne serdi.

2023 yılında Hogar de Belén davasında, 2024 yılında ise Brigadas davasında insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyalarda Wolk; cinayet, işkence, kişilerin yasa dışı şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve çocukların kaçırılması gibi ağır suçlarla ilişkilendirildi.

Buna rağmen aldığı iki müebbet hapis cezasını cezaevinde değil, sağlık ve yaş gerekçeleri nedeniyle ev hapsinde geçirdi.

Wolk’un ölümü, Arjantin’in yakın tarihindeki en acı sembollerden biri olan Kalemler Gecesi’nin 50. yıl dönümünden yalnızca birkaç hafta önce gerçekleşti. Ülkede her yıl 16 Eylül, kaçırılan öğrencilerin anısına Ortaöğretim Öğrencilerinin Hakları Günü olarak anılıyor.