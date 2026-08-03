Kendi paralarını bile komşu ülkede borçla bastırmışlar: Taksitler aksayınca kriz çıktı

Arjantin, yüksek enflasyon döneminde banknot bastırdığı Brezilya Darphanesi'ne olan 63,6 milyon Reallik (596 milyon TL) borcunun yapılandırılmış iki taksitini ödemeyerek temerrüde düştü.

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin, Brezilya Darphanesi ile imzaladığı borç yapılandırma anlaşmasını ilk aylardan ihlal etti. Ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle 2021-2023 yılları arasında yerel basım kapasitesi yetersiz kalınca çözümü komşusunda arayan Buenos Aires yönetimi, aldığı banknot basım hizmetinin bedelini ödemedi. Taraflar arasında Aralık 2025 tarihinde imzalanan borç yapılandırma sözleşmesine göre ödenmesi gereken Haziran 2026 ve Temmuz 2026 vadeli ilk iki taksit yatırılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Brezilya basınından O Globo yazarı Lauro Jardim'in aktardığı gelişmeye göre, 63,6 milyon Reallik (596 milyon TL) toplam borcun taksitleri ödenmezken Arjantin kanadından gecikmeye ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Brezilya Darphanesi yetkilileri de tahsilat için hangi adımların atılacağına dair sessizliğini koruyor.

ŞİRKETİN BÜTÇESİNİ VURDU

Alacağın tahsil edilememesi, Brezilya Darphanesi'nin nakit akışını ve planlanan yatırım projelerini doğrudan olumsuz etkiledi. Şirketin ekipman modernizasyonu ve tedarikçi ödemelerini gözden geçirmek zorunda kaldığı öğrenildi.

İki ülke arasında diplomatik tansiyonun yüksek seyrettiği bir döneme denk gelen krizde, Brezilya tarafının konuyu uluslararası tahkime taşıma veya hükümetler arası kanalları devreye sokma seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.