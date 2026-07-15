Kadını kurtarmak isterken dehşeti yaşadı! Saldırgan burnunu koparıp yuttu

Çin'in Hunan eyaletinde nisan ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Köy meydanında meydana gelen olayda, bir saldırganın sokak ortasında bir kadına saldırarak boğmaya çalıştığı belirtildi.

Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında yaşanan saldırıyı gören 69 yaşındaki Zeng Fanlin ise hiç düşünmeden kadının yardımına koştu. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan yaşlı adam ile zanlı arasında şiddetli bir arbede yaşandı.

YARALANMASINA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Mücadele sırasında saldırgan, Zeng'in burnunu dişleriyle ısırarak büyük bölümünü kopardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre zanlı, kopardığı burun parçasını olay yerinde yuttu. Ağır şekilde yaralanmasına rağmen geri adım atmayan Zeng, saldırganı bırakmadı. Kısa süre sonra diğer köylüler de müdahaleye katılarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Köylülerin zanlının ayaklarını bağlayarak kaçmasını önlediği, polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Zeng Fanlin, arbede sırasında yaralandığını ilk anda fark etmediğini söyledi. Burnuna dokunduğunda büyük bölümünün yerinde olmadığını anladığını belirten yaşlı adam, hastaneye ulaştığında dayanılmaz ağrılar nedeniyle neredeyse bayılacak duruma geldiğini ifade etti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktorlar, saldırı nedeniyle Zeng'in yüzünde ciddi yumuşak doku kaybı oluştuğunu, bu yüzden kapsamlı rekonstrüktif ameliyatlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Tedavisinin ikinci aşamasının tamamlandığı, sağlık durumunun iyiye gittiği ve yaklaşık altı ay içinde tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bir kadının hayatını kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Zeng Fanlin'in cesareti ise resmi makamlar tarafından da karşılıksız bırakılmadı. 69 yaşındaki adam, gösterdiği fedakârlık nedeniyle Çin Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu tarafından "kahraman" unvanıyla onurlandırıldı.