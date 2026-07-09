Bir tartışma kabusa dönüştü! Konuşamasın diye ev arkadaşının dudaklarını dikti

Japonya'nın Ibaraki eyaletindeki Koga kentinde yaşandığı belirtilen olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. mağdur kadının konuşamadığı için yazdığı kısa bir not sayesinde ortaya çıktı. İddiaya göre 49 yaşındaki Masae Sakurai, 42 yaşındaki ev arkadaşıyla çıkan bir tartışmanın ardından mağdurun üst ve alt dudaklarını iğne ile iplik kullanarak birbirine dikti. Olay mağdur kadının konuşamadığı için yazdığı kısa bir not sayesinde ortaya çıkarken polis, Sakurai'yi gözaltına aldı.

Saldırının ardından evden ayrılmaya cesaret edemediğini söyleyen kadın, şüpheliden korktuğu için bir gün boyunca kaçamadığını anlattı. Ancak ertesi gün fırsatını bularak evden çıkan mağdur, yüzündeki beyaz maskeyle yakındaki bir dükkana gitti. Konuşması mümkün olmadığı için yanında taşıdığı kağıdı çalışanlara uzatan kadın, üzerine "Lütfen yardım edin" yazdığı notla yardım istedi. Durumun fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLABİLİR

Hastaneye kaldırılan mağdur, ifadesinde yaşananların bir tartışmanın ardından meydana geldiğini belirterek, "Bir sorun yüzünden öfkelendi ve dudaklarım dikildi" dedi. Polis ise Sakurai'nin suçlamaları kabul edip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay sırasında evde yalnızca iki kişinin bulunmadığını değerlendiriyor. Yetkililer, aynı evde yaşayan diğer kişilerin ifadelerine başvururken, saldırıya tanıklık eden ya da olay hakkında bilgi sahibi olabilecek kişileri de araştırıyor.

YARDIMSEVERLİĞİYLE BİLİNİYORDU

Şüpheliyi tanıyan bazı kişiler ise Sakurai'nin geçmişte kalacak yeri olmayan ya da evden ayrılmış kişilere kapısını açtığını, hatta bazılarının iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü. Bir tanık, daha önce evi ziyaret ettiğinde içeride iki ya da üç kadın ile lise çağlarında olduğunu düşündüğü bir erkek gördüğünü ifade etti.

Polis kayıtlarına göre mağdur kadın, Nisan 2025'ten bu yana Sakurai ile aynı evde yaşıyordu. Yetkililer saldırının kesin nedenini, evde bulunan diğer kişilerin olaydaki olası rollerini ve saldırı anında evde kimlerin bulunduğunu araştırmayı sürdürürken, Sakurai hakkında "saldırı" şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.