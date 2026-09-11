İtalya'da fırtına can aldı: 2 ölü 1 ağır yaralı

İtalya'da şiddetli sağanak yağış ve fırtına, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili oldu. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

LATİSANA'DA ALT GEÇİTTE HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan İtfaiyesi'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti.

ROMA'DA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Başkent Roma'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SİNALUNGA'DA CAM KIRILMASI SONUCU ÖLÜM

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Siena kentine bağlı Sinalunga beldesinde 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın, fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

VAL MASİNO'DA HEYELAN: 45 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kuzeydeki Sondrio kentine bağlı Val Masino beldesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 45 kişinin yerlerinden tahliye edildiği belirtildi.

TRİESTE'DE CADDELER SU ALTINDA KALDI

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, birçok cadde ve sokağın suyla kaplanmasına, trafiğin aksamasına ve su baskınlarına yol açtı. Kentte birçok kişi, çıplak ayakla suyla kaplanan caddelerde yürümek zorunda kaldı.

TRİESTE-VENEDİK DEMİRYOLU SEFERLERİ ETKİLENDİ

Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ile Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı.

(AA)