İstanbul'da kritik ABD-Suriye görüşmesi
Suriye'deki Şam yönetimi Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar oldu.
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Suriye'deki HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ
Suriye Dışişleri Bakanlığı hesabından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Şeybani ve Barrack görüşmesinde Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
BÖLGESEL İSTİKRAR ÇABALARINA DA DEĞİNİLDİ
Taraflar ayrıca uluslararası gelişmeleri ele alarak, bölgede istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik yürütülen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi