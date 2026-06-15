İstanbul'da kritik ABD-Suriye görüşmesi

Suriye'deki HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye Dışişleri Bakanlığı hesabından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Şeybani ve Barrack görüşmesinde Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

BÖLGESEL İSTİKRAR ÇABALARINA DA DEĞİNİLDİ

Taraflar ayrıca uluslararası gelişmeleri ele alarak, bölgede istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik yürütülen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

(AA)