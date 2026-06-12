Hakan Fidan ve Tom Barrack görüştü! "Ortak hedef sahibiz, sonuç alıyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşme, başkent Ankara’da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul etti." ifadelerine yer verdi.

NATO ZİRVESİ GÖRÜŞMESİ

Tom Barrack da Bakanlığın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrack, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’daki NATO zirvesi öncesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak ABD-Türkiye ortaklığı sonuç üretmeye devam ediyor." dedi.