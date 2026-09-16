İsrail ve Lübnan büyükelçileri Washington’da görüştü

Lübnan ve İsrail’in ABD büyükelçilerinin, iki ülke arasındaki müzakerelerde yaşanan duraklamayı aşmak amacıyla ABD’nin başkenti Washington’da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’ın ABD Dışişleri Bakanlığı binasında görüştüğünü belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin TSİ 00.00 civarında sona erdiği bildirildi. Kaynak, toplantının içeriği ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak, daha önce yaptığı açıklamada görüşmede “Lübnan’daki gelişmeler ile geçen haziran ayında Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanma mekanizmasının” ele alınacağını belirtmişti.

ROMA’DAKİ MÜZAKERELER EKİM AYINA ERTELENDİ

Washington’daki görüşmenin, Lübnan ile İsrail arasında bu hafta İtalya’nın başkenti Roma’da yapılması planlanan müzakere turunun ekim ayına ertelenmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

İki ülke arasında 15-16 Eylül tarihlerinde Roma’da yapılması beklenen müzakere turunun ertelendiği dün açıklanmıştı.

İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar sırasında yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından, 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.