İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırılar: Bir okul binası patlayıcılarla yıkıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarına devam etti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Hanin ve Kantara beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Doğu Zavtar ile Yukarı Nebatiye beldeleri arasında bulunan Ayn es-Semahiye bölgesi de hedef alındı. Sur kentine bağlı Mansuri beldesindeki bazı evlere yönelik hava saldırıları gerçekleştirildi.

UNIFIL NOKTASI ÇEVRESİ DE HEDEF ALINDI

Hanin beldesine düzenlenen saldırılardan birinde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) noktasının çevresi hedef oldu.

İsrail ordusu ayrıca Kefrtebnit beldesinde bulunan Şehit Mahmud Fakih Devlet Okulu binasını patlayıcılarla yıktı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar sırasında yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. (AA)