İsrail İstihbarat Başkanı gizlice Washington’a gitti! Gündem “hassas konular”

İsrail ile ABD arasındaki istihbarat trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in Başkanı David Zini’nin, kamuoyuna önceden duyurulmayan bir ziyaret kapsamında Washington’a gittiği bildirildi. İsrail merkezli Kanal 13’ün haberine göre Zini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle çalışma toplantıları gerçekleştirecek. Görüşmelerin içeriği ise açıklanmadı.

Kanal 13’e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, temaslarda “hassas konuların” ele alınacağını belirtirken, hangi dosyaların masada olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Zini’nin Washington temaslarının zamanlaması ise dikkat çekti. Şin-Bet, yalnızca birkaç gün önce Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun ABD’den İsrail’e acilen götürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail kamu yayıncısı KAN’ın aktardığına göre güvenlik teşkilatı, Yair Netanyahu’ya yönelik “önemli bir tehdit” tespit edilmesinin ardından, güvenlik ekibiyle birlikte derhal İsrail’e gönderilmesine karar verdi. Tehdidin kaynağı ve niteliği ise resmi olarak açıklanmadı.

Gelişmenin arka planında, Netanyahu’nun 24 Ağustos’ta yaptığı açıklamalar da bulunuyor. İsrail Başbakanı, Kanal 14’e verdiği röportajda oğullarından birinin İran tarafından hedef alındığını ve öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü. Netanyahu hangi oğlunun hedef alındığını ve olayın ne zaman gerçekleştiğini açıklamazken, kısa süre sonra ABD'de yaşayan büyük oğlu Yair Netanyahu’nun Miami’den apar topar İsrail’e getirildiği ortaya çıktı.

SUİKAST İDDİASI

ABD merkezli Newsmax’ın bir ABD kolluk kuvvetleri kaynağına dayandırdığı iddiaya göre hedef Yair Netanyahu’ydu. Haberde, İsrail istihbaratının Aralık 2025’te Yair’e yönelik olası bir İran suikast planından haberdar olduğu ve ABD makamlarının bu konuda uyarıldığı ileri sürüldü. Aynı kaynak, İran bağlantılı kişilerin Miami bölgesinde Yair’in kaldığı yer ve hareketleri hakkında bilgi toplamaya çalıştığını iddia etti.

İsrail makamlarının doğruladığı nokta ise Yair Netanyahu’nun hayatına yönelik ciddi bir tehdit değerlendirmesinin yapılmış olması. Şin-Bet, tehdidin ardından Yair’in güvenlik ekibiyle birlikte hızla İsrail’e götürüldüğünü açıkladı ancak tehdidin arkasında kimin bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

ORTADOĞU'DA GERİLİM ARTIYOR

Bu gelişmelerin hemen ardından Şin-Bet Başkanı Zini’nin Washington’da FBI yetkilileriyle gizli görüşmeler gerçekleştirmesi, iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki temasların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Zini’nin ziyaretinin doğrudan Yair Netanyahu’ya yönelik tehditle bağlantılı olup olmadığı ise henüz açıklanmış değil.

Ziyaret ayrıca ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi. ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak Adası’ndaki İran füze rampalarına yönelik saldırılarının ardından İran’ın Ürdün’deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlediği bildirildi. Böyle bir ortamda İsrail ve ABD güvenlik kurumları arasındaki istihbarat paylaşımının önem kazanması, Zini’nin Washington temaslarının zamanlamasını daha da dikkat çekici hale getiriyor.